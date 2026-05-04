Левски вдига нападател за Лудогорец

Нападателят на Левски - Хуан Переа, ще бъде на линия за предстоящото домакинство на Лудогорец, съобщава Gong.bg. 26-годишният футболист пропусна шампионския мач на "сините" срещу ЦСКА 1948 заради леки проблеми, които не му позволиха да тренира пълноценно през миналата седмица.

Очаква се Переа колумбиецът да бъде на разположение на Хулио Веласкес за двубоя с "орлите" идната събота, а в дните до мача да се включи на пълни обороти с основната група.

Това е отлична новина за испанския специалист, който вече може да разчита и на Мустафа Сангаре. Третият нападател в "сините" редици - Марко Дуганджич, се превърна в герой и вкара победния гол срещу ЦСКА 1948, което гарантира и титлата на столичния гранд.

Хуан Переа беше привлечен в Левски през зимата от Локомотив Пловдив. Той има 13 мача и 3 гола за "сините".

Аут за мача с Лудогорец със сигурност е защитникът Стипе Вуликич. Хърватинът пропуска всички срещи до края на сезона.