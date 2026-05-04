Левски вдига нападател за Лудогорец

4 Май, 2026 13:51

  • левски-
  • хуан переа-
  • футбол

26-годишният футболист пропусна шампионския мач на "сините" срещу ЦСКА 1948 заради леки проблеми, които не му позволиха да тренира пълноценно през миналата седмица

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Левски - Хуан Переа, ще бъде на линия за предстоящото домакинство на Лудогорец, съобщава Gong.bg. 26-годишният футболист пропусна шампионския мач на "сините" срещу ЦСКА 1948 заради леки проблеми, които не му позволиха да тренира пълноценно през миналата седмица.

Очаква се Переа колумбиецът да бъде на разположение на Хулио Веласкес за двубоя с "орлите" идната събота, а в дните до мача да се включи на пълни обороти с основната група.

Това е отлична новина за испанския специалист, който вече може да разчита и на Мустафа Сангаре. Третият нападател в "сините" редици - Марко Дуганджич, се превърна в герой и вкара победния гол срещу ЦСКА 1948, което гарантира и титлата на столичния гранд.

Хуан Переа беше привлечен в Левски през зимата от Локомотив Пловдив. Той има 13 мача и 3 гола за "сините".

Аут за мача с Лудогорец със сигурност е защитникът Стипе Вуликич. Хърватинът пропуска всички срещи до края на сезона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 2 Отговор
    Пределно ясно е,че Лудогорие ще клекнат на ЛеФски

    Коментиран от #2

    13:57 04.05.2026

  • 2 Петър Красимиров

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Пределно ясно е че домузите не могат да бият Левски.

    14:07 04.05.2026

  • 3 САМО ЛЕВСКИ

    0 0 Отговор
    ЛЕВСКИ ШАМПИОН ЗА ОСТАНАЛИТЕ К.Р ОТ СЛОН

    14:17 04.05.2026

