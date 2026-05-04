Макс Верстапен получи наказание след спорен инцидент в Гран при на Маями

Стюардите във Формула 1 наложиха петсекундно наказание на нидерландската звезда Макс Верстапен в Гран При на Маями. Причината за санкцията бе, че по време на седмата обиколка, при излизането си от бокса, Верстапен премина с предната лява гума през бялата линия – нарушение, което не остана незабелязано от съдиите.

Любопитното е, че решението за наказанието не бе взето веднага. Стюардите обявиха, че са се нуждаели от повече време, тъй като непосредствено след инцидента не разполагали с достатъчно видеоматериали, за да преценят ситуацията обективно. Така санкцията бе официално потвърдена едва след края на състезанието.

Въпреки наложеното наказание, Верстапен успя да запази петата си позиция в крайното класиране. Той финишира с повече от пет секунди преднина пред Люис Хамилтън, който остана шести. Британецът се възползва от 20-секундното наказание на Шарл Льоклер, което го изкачи напред в подреждането, но не успя да изпревари Верстапен.

В официалното си изявление стюардите подчертаха, че са действали според правилата и са взели решението си въз основа на наличните доказателства.