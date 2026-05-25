Израел значително разшири контрола си над Газа

25 Май, 2026 13:15 809 17

Зоната под израелски контрол в анклава се е разширила от 53% на 59% от общата му територия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Откакто прекратяването на огъня беше установено в ивицата Газа през октомври 2025 г., израелските военни са разширили зоната под израелски контрол в анклава от 53% на 59% от общата му територия и са установили най-малко седем нови аванпоста, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на източници и сателитни данни.

С разширяването на зоната под неин контрол, израелската армия продължава да открива подземни тунели, принадлежащи на радикалното палестинско движение Хамас, и да разрушава сгради в Газа. В същото време израелските военни укрепват собствените си отбранителни линии в анклава. В един участък израелските военни са установили контрол и над магистралата Салах ад-Дин, която минава от север на юг на Газа.

Израел разширява контрола си над Газа на фона на липсата на напредък към по-нататъшно мирно уреждане в съответствие с плана на президента на САЩ Доналд Тръмп. Ключовият въпрос остава разоръжаването на силите на Хамас, което движението досега отказва да направи. Представител на Съвета за мир, коментирайки информацията относно разширяването на контролираната от Израел територия в анклава, призова двете страни да изпълнят задълженията си по мирния план. По-конкретно, това се отнася до пътната карта за уреждане, представена миналата седмица, която предвижда постепенно прехвърляне на оръжия на специален палестински орган под международно наблюдение.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кан Кубрат

    11 3 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #13

    13:18 25.05.2026

  • 3 Путин е лидерът при който

    5 11 Отговор
    Русия загуби от Украйна

    Коментиран от #10

    13:18 25.05.2026

  • 4 Едно Джудже

    2 10 Отговор
    Унищожи Русия

    13:18 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАКТ

    0 2 Отговор
    Защото в Израел няма многоходови пи тци като в една необятна страна на необятни олфре ни.

    13:31 25.05.2026

  • 10 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е лидерът при който":

    Бавн0 ра3 виващ бакшиш съм веееее

    13:31 25.05.2026

  • 11 Ехоооо

    6 0 Отговор
    Нещо за цивилните жертви, ранени, хора без дом, храна и вода, за деца и стари хора?????

    Коментиран от #14

    13:32 25.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дж. Борн

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кан Кубрат":

    Ханко братковите са умни като разправи гайди!

    Коментиран от #16

    13:34 25.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моше

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дж. Борн":

    Ние сме най-наглото и npocто племе.

    14:09 25.05.2026

  • 17 Феникс

    0 0 Отговор
    Това не е контрол , това е геноцид!

    15:09 25.05.2026