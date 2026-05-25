Израел значително разшири контрола си над Газа

Откакто прекратяването на огъня беше установено в ивицата Газа през октомври 2025 г., израелските военни са разширили зоната под израелски контрол в анклава от 53% на 59% от общата му територия и са установили най-малко седем нови аванпоста, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на източници и сателитни данни.

С разширяването на зоната под неин контрол, израелската армия продължава да открива подземни тунели, принадлежащи на радикалното палестинско движение Хамас, и да разрушава сгради в Газа. В същото време израелските военни укрепват собствените си отбранителни линии в анклава. В един участък израелските военни са установили контрол и над магистралата Салах ад-Дин, която минава от север на юг на Газа.

Израел разширява контрола си над Газа на фона на липсата на напредък към по-нататъшно мирно уреждане в съответствие с плана на президента на САЩ Доналд Тръмп. Ключовият въпрос остава разоръжаването на силите на Хамас, което движението досега отказва да направи. Представител на Съвета за мир, коментирайки информацията относно разширяването на контролираната от Израел територия в анклава, призова двете страни да изпълнят задълженията си по мирния план. По-конкретно, това се отнася до пътната карта за уреждане, представена миналата седмица, която предвижда постепенно прехвърляне на оръжия на специален палестински орган под международно наблюдение.