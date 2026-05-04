Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер Маями с амбициозен ход за Каземиро

Интер Маями с амбициозен ход за Каземиро

4 Май, 2026 21:32 417 0

  • интер маями -
  • футбола -
  • каземиро-
  • фабрицио романо-
  • манчестър юнайтед-
  • млс

Бразилската звезда на прага на ново предизвикателство

Интер Маями с амбициозен ход за Каземиро - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер Маями не крие амбициите си да подсили състава си с едно от най-големите имена във футбола – Каземиро. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, клубът от МЛС е в напреднали преговори за подписа на опитния полузащитник на Манчестър Юнайтед.

Бразилският ас, който навършва 34 години, изглежда е готов да затвори страницата си на "Олд Трафорд". Договорът му с "червените дяволи" изтича през лятото на 2026 година, но според източници, Каземиро няма намерение да го подновява и планира да напусне като свободен агент. Интересът му към МЛС е очевиден, а възможността да се присъедини към Интер Маями го изкушава все повече.

Въпреки че към бразилеца има и други предложения, именно американският клуб е най-настоятелен в опитите си да го привлече.

Каземиро се присъедини към Манчестър Юнайтед през август 2022 година и оттогава се превърна в ключова фигура в средата на терена. През сезон 2025/26 той впечатли с 9 попадения и 2 асистенции в 34 изиграни срещи – постижение, което подчертава класата и опита му.

Трансферната стойност на Каземиро, според данни на Transfermarkt, възлиза на внушителните 35 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове