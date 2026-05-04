Интер Маями с амбициозен ход за Каземиро

Интер Маями не крие амбициите си да подсили състава си с едно от най-големите имена във футбола – Каземиро. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, клубът от МЛС е в напреднали преговори за подписа на опитния полузащитник на Манчестър Юнайтед.

Бразилският ас, който навършва 34 години, изглежда е готов да затвори страницата си на "Олд Трафорд". Договорът му с "червените дяволи" изтича през лятото на 2026 година, но според източници, Каземиро няма намерение да го подновява и планира да напусне като свободен агент. Интересът му към МЛС е очевиден, а възможността да се присъедини към Интер Маями го изкушава все повече.

Въпреки че към бразилеца има и други предложения, именно американският клуб е най-настоятелен в опитите си да го привлече.

Каземиро се присъедини към Манчестър Юнайтед през август 2022 година и оттогава се превърна в ключова фигура в средата на терена. През сезон 2025/26 той впечатли с 9 попадения и 2 асистенции в 34 изиграни срещи – постижение, което подчертава класата и опита му.

Трансферната стойност на Каземиро, според данни на Transfermarkt, възлиза на внушителните 35 милиона евро.