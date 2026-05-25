Новини
България »
Общината предлага реформа в компенсациите за детски градини в София

Общината предлага реформа в компенсациите за детски градини в София

25 Май, 2026 15:39 805 11

  • детски ясли-
  • детски градини-
  • класиране-
  • компенсации

Предложението е досегашният модел да бъде заменен с електронни ваучери

Общината предлага реформа в компенсациите за детски градини в София - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Моделът на компенсации според нас е остарял”, коментира зам.-кметът по образование, спорт и младежки дейности към Столичната община Десислава Желязкова в ефира на NOVA NEWS. Тя обясни, че Общината вече е изпратила своите предложения за реформи до Министерството на образованието. Идеята е компенсациите да се трансформират в електронни ваучери, чрез които издръжката да следва всяко дете.

След първото класиране в София около 8000 деца остават без място в ясла или детска градина. Очаква се до септември, след третото класиране, тази бройка да намалее до около 7000, като над 5000 от тях ще бъдат деца в яслена възраст. От СО отчитат обаче, че проблем с местата за деца над 4-годишна възраст почти няма. Свободни места в районите по местоживеене се предлагат винаги, но често родителите ги отказват, защото държат на конкретна детска градина.

"Време е компенсациите да не компенсират това, че детето не е прието, а да бъдат във вида на електронен ваучер, с който родителят да може да заплати в общинска детска градина или част от таксата на друго място”, коментира Желязкова. Тя допълни, че по този начин средствата от държавата ще бъдат същите или дори по-малко, тъй като изграждането и поддръжката на нова инфраструктура е много по-скъпо занимание.

Най-сериозен недостиг на места за деца на 3 години (първа група) се отчита в три района - „Триадица”, „Витоша” и „Лозенец”. Докато в първите два се строи активно, в „Лозенец” липсват общински терени. За справяне с проблема Общината се е фокусирала върху публично-частните партньорства и предлага промяна в наредбите на Министерството на здравеопазването.

Друго голямо предизвикателство пред системата е критичният недостиг на медицински персонал. „230 медицински сестри не ни достигат в сега построените детски градини”, обясни зам.-кметът. Тя уточни, че половината от работещите в яслите медицински сестри са на възраст над 62 години, а други 100 са над 70-годишна възраст. Това налага продължаващата трансформация на яслени групи в градински.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    7 0 Отговор
    Защо не покажете и останалите 9 заместник кмета да ги чуем и тях? Кметове да искате..

    15:49 25.05.2026

  • 2 Зико

    8 3 Отговор
    Скъпо им било да компенсират родителите, че няма градини. Еми да построят де. За 37 години капитализъм има 1 (ЕДНА) нова градина построена в Младост. Докато има 2 (ДВЕ) построени през лошия социализъм, които десни кметове-демократи продадоха. И все космосът им е виновен на петроханците налазили общините в София.

    15:56 25.05.2026

  • 3 шопо

    6 0 Отговор
    а деца ще правите ли

    16:03 25.05.2026

  • 4 Цвете

    3 3 Отговор
    ПРОБЛЕМЪТ С ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СТОЛИЦАТА СА ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ. ЗАЩОТО, МАСА ХОРА ОТ СЕЛА И ГРАДОВЕ СЕ НАСТАНИХА В СОФИЯ, ПОРАДИ ЛИПСА НА РАБОТА. ЩЕ БЪДЕ ТОЛЕРАНТНО ,АКО ПЪРВО НАСТАНЯТ ДЕЦАТА РОДЕНИ В СОФИЯ И АДРЕСНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО .НА ОСТАНАЛИТЕ ,ВЪПРОСНИТЕ ВАУЧЕРИ.ПРИ ФАНДЪКОВА ,КОЯТО Е ОТ СМОЛЯН ,ВНУЧЕТАТА БЯХА НАСТАНЕНИ ,НО КОЯ БЕ ТЯ?! И ПРИ НЕЙНАТА " ОГРОМНА " РАБОТА НЕ РАЗРЕШИ ПРОБЛЕМА ,КАКТО С ГРАДИНИТЕ ТАКА И С ПЪТНАТА НАСТИЛКА.ПРИМЕР " ГРАФ ИГНАТИЕВ " ,С КОЛЧЕТА ,БЕЗ КОЛЧЕТА ,НО ТОВА Е МИНИ ДЕТАИЛ.🤦‍♂️🐷🎃😠🤔🤷‍♀️🇧🇬🤦‍♂️

    16:07 25.05.2026

  • 5 Цвете

    2 2 Отговор
    ПРОБЛЕМЪТ С ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СТОЛИЦАТА СА ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ. ЗАЩОТО, МАСА ХОРА ОТ СЕЛА И ГРАДОВЕ СЕ НАСТАНИХА В СОФИЯ, ПОРАДИ ЛИПСА НА РАБОТА. ЩЕ БЪДЕ ТОЛЕРАНТНО ,АКО ПЪРВО НАСТАНЯТ ДЕЦАТА РОДЕНИ В СОФИЯ И АДРЕСНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО .НА ОСТАНАЛИТЕ ,ВЪПРОСНИТЕ ВАУЧЕРИ.ПРИ ФАНДЪКОВА ,КОЯТО Е ОТ СМОЛЯН ,ВНУЧЕТАТА БЯХА НАСТАНЕНИ ,НО КОЯ БЕ ТЯ?! И ПРИ НЕЙНАТА " ОГРОМНА " РАБОТА НЕ РАЗРЕШИ ПРОБЛЕМА ,КАКТО С ГРАДИНИТЕ ТАКА И С ПЪТНАТА НАСТИЛКА.ПРИМЕР " ГРАФ ИГНАТИЕВ " ,С КОЛЧЕТА ,БЕЗ КОЛЧЕТА ,НО ТОВА Е МИНИ ДЕТАИЛ.🤦‍♂️🐷🎃😠🤔🤷‍♀️🇧🇬🤦‍♂️

    Коментиран от #10

    16:10 25.05.2026

  • 6 Цвете

    2 1 Отговор
    ПРОБЛЕМЪТ С ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СТОЛИЦАТА СА ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ. ЗАЩОТО, МАСА ХОРА ОТ СЕЛА И ГРАДОВЕ СЕ НАСТАНИХА В СОФИЯ, ПОРАДИ ЛИПСА НА РАБОТА. ЩЕ БЪДЕ ТОЛЕРАНТНО ,АКО ПЪРВО НАСТАНЯТ ДЕЦАТА РОДЕНИ В СОФИЯ И АДРЕСНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО .НА ОСТАНАЛИТЕ ,ВЪПРОСНИТЕ ВАУЧЕРИ.ПРИ ФАНДЪКОВА ,КОЯТО Е ОТ СМОЛЯН ,ВНУЧЕТАТА БЯХА НАСТАНЕНИ ,НО КОЯ БЕ ТЯ?! И ПРИ НЕЙНАТА " ОГРОМНА " РАБОТА НЕ РАЗРЕШИ ПРОБЛЕМА ,КАКТО С ГРАДИНИТЕ ТАКА И С ПЪТНАТА НАСТИЛКА.ПРИМЕР " ГРАФ ИГНАТИЕВ " ,С КОЛЧЕТА ,БЕЗ КОЛЧЕТА ,НО ТОВА Е МИНИ ДЕТАИЛ.🤦‍♂️🐷🎃😠🤔🤷‍♀️🇧🇬🤦‍♂️ ИМАМ УСЕЩАНЕТО ,ЧЕ ТАЗИ ЖЕНА НА ФОТОТО ,ВСЕКИ МОМЕНТ ЩЕ СЕ РАЗПЛАЧЕ.🌺

    16:12 25.05.2026

  • 7 Върнете ги там

    2 5 Отговор
    от където са дошли родителите им, по страната места в градини колкото щеш, празно е. Като си дошъл в София да си си правил сметката, никой с нищо не ти е длъжен

    16:20 25.05.2026

  • 8 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Таксата за месец детска градина в Лондон е 800£. Ако ти изнася,иначе наемаш бавачка.

    16:30 25.05.2026

  • 9 жоро илиев пряко от ада

    3 0 Отговор
    Селяните от провинцията ли са виновни за това?

    16:52 25.05.2026

  • 10 Некой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Да преместят университетите извън София. Повечето хора започват да работят още като студенти, така че ако университетите са някъде другаде, то тези хора ще търсят работа там; фирмите, наемащи студенти, също ще се изнесат.

    17:39 25.05.2026

  • 11 Пашп

    0 0 Отговор
    То деца няма

    17:46 25.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове