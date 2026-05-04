Евертън спря Манчестър Сити в зрелищен трилър и отвори пътя на Арсенал към титлата

В истински футболен спектакъл на стадион "Хил Дикинсън" в Ливърпул, Евертън и Манчестър Сити си разделиха точките след драматично равенство 3:3 в 35-ия кръг на английската Висша лига. Този резултат може да се окаже решаващ за битката за шампионската корона, като Арсенал вече държи съдбата в собствените си ръце.

В 18-ата минута Раян Шерки опита да изненада Джордан Пикфорд, но стражът на "карамелите" показа класа. Малко след това Антоан Семеньо раздвижи защитата на гостите с впечатляващ рейд, ала ударът му профуча покрай гредата.

Постепенно "гражданите" наложиха натиск и в 43-ата минута усилията им бяха възнаградени – Шерки намери Джереми Доку, който с прецизен шут с левия крак откри резултата за Манчестър Сити.

След почивката драмата се разрази с пълна сила. В 68-ата минута Марк Гехи допусна груба грешка при връщане на топката, а резервата Тиерно Бари се възползва и възстанови равенството.

Само пет минути по-късно Джейк О'Брайън засече центриране от корнер и изведе Евертън напред – 2:1.

В 81-ата минута домакините изглеждаха близо до сензационна победа, след като Бари реализира втория си гол и покачи на 3:1.

Но Манчестър Сити не се предаде – веднага след подновяването на играта Матео Ковачич изведе Ерлинг Холанд, който с хладнокръвие намали изоставането.

Кулминацията настъпи в последните секунди на добавеното време. Джереми Доку с фамозен удар от границата на наказателното поле оформи крайното 3:3, с което подпечата един от най-запомнящите се мачове през сезона.

Този резултат оставя Манчестър Сити в неизгодна позиция в битката за титлата, докато Арсенал получава златен шанс да триумфира във Висшата лига.







