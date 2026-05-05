Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Равенство между закъсалите Берое и Монтана в Стара Загора

Равенство между закъсалите Берое и Монтана в Стара Загора

5 Май, 2026 19:30 369 1

  • берое-
  • монтана-
  • равенство-
  • плейофите-
  • първа лига-
  • стара загора

Битката в дъното на класирането завърши 2:2

Равенство между закъсалите Берое и Монтана в Стара Загора - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое и Монтана поделиха точките след равенство 2:2 в среща от третия кръг на плейофите за оцеляване в Първа лига.

Гостите от Монтана започнаха двубоя ударно и още в 7-ата минута поведоха в резултата. Капитанът Димитър Буров проби по фланга и пусна остро подаване по земя, което предизвика суматоха в наказателното поле на домакините. След рикошет топката попадна в Александър Тодоров, който с премерен удар и малко късмет откри резултата – 0:1.

Само четвърт час по-късно, в 21-ата минута, Борис Димитров удвои преднината на Монтана. След бърза атака по десния фланг и отлично центриране на Давид Кармона, Димитров бе оставен непокрит и с мощен удар от въздуха покачи на 0:2.

След почивката обаче Берое се преобрази и започна да диктува темпото на терена. В 48-ата минута Исмаел Ферер демонстрира индивидуален блясък, като преодоля защитник и с изненадващ далечен шут с левия крак намали изоставането на домакините – 1:2. Вратарят на Монтана Марсио Роса не успя да реагира адекватно и топката се озова в мрежата.

Натискът на "заралии" даде резултат в 63-ата минута. Хуанка Пинеда проби по лявото крило и центрира прецизно, а Факундо Аларкон се извиси над всички и с глава възстанови равенството – 2:2.

До края на срещата и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата, но резултатът остана непроменен.

След този драматичен двубой Берое заема 12-о място с 30 точки, докато Монтана остава на дъното на класирането с 22 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво ми

    0 0 Отговор
    Дреме за тоя селски мач?

    19:40 05.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове