Равенство между закъсалите Берое и Монтана в Стара Загора

Берое и Монтана поделиха точките след равенство 2:2 в среща от третия кръг на плейофите за оцеляване в Първа лига.

Гостите от Монтана започнаха двубоя ударно и още в 7-ата минута поведоха в резултата. Капитанът Димитър Буров проби по фланга и пусна остро подаване по земя, което предизвика суматоха в наказателното поле на домакините. След рикошет топката попадна в Александър Тодоров, който с премерен удар и малко късмет откри резултата – 0:1.

Само четвърт час по-късно, в 21-ата минута, Борис Димитров удвои преднината на Монтана. След бърза атака по десния фланг и отлично центриране на Давид Кармона, Димитров бе оставен непокрит и с мощен удар от въздуха покачи на 0:2.

След почивката обаче Берое се преобрази и започна да диктува темпото на терена. В 48-ата минута Исмаел Ферер демонстрира индивидуален блясък, като преодоля защитник и с изненадващ далечен шут с левия крак намали изоставането на домакините – 1:2. Вратарят на Монтана Марсио Роса не успя да реагира адекватно и топката се озова в мрежата.

Натискът на "заралии" даде резултат в 63-ата минута. Хуанка Пинеда проби по лявото крило и центрира прецизно, а Факундо Аларкон се извиси над всички и с глава възстанови равенството – 2:2.

До края на срещата и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата, но резултатът остана непроменен.

След този драматичен двубой Берое заема 12-о място с 30 точки, докато Монтана остава на дъното на класирането с 22 пункта.