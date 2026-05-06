Стилиян Петров призова за единство на стадион "Лазур"

6 Май, 2026 14:45 559 3

"Мач на Надеждата" ще се проведе на 6 юни

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Чрез емоционално видео, разпространено в социалните мрежи на Фондация "Стилиян Петров", организаторите на благотворителния "Мач на Надеждата" призовават обществеността за единство. Посланието е ясно: футболът обединява, а голямата цел е помощта за хората, които в момента водят най-тежките си лични битки.

„Когато сме заедно, надеждата никога няма да угасне. Каузата ни продължава, защото много хора имат нужда от подкрепата ни. Време е да пренесем тази енергия край морето!“, се казва във видеото с участието на Стилиян Петров, което вече докосва сърцата на хиляди българи.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6-и юни, стадион "Лазур" в град Бургас и ще събере на едно място футболни легенди, спортисти и известни личности, които ще обединят усилия за:

- Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" - Бургас;

- Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната битка с болестта;

- Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: В продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    1 1 Отговор
    Стилян не случайно води,където и да играе.Много високо ниво човек.

    14:51 06.05.2026

  • 2 Той

    2 0 Отговор
    Пожелавам и на Хубчев и на Пенев бързо оздравяване и дълъг живот. Но не намирам за нормално, да се призовават обикновенни хора да даряват за лечението им. Все пак това не са социално слаби или живяли на средно статистически доходи хора. И двамата като футболисти и треньори са изкарали само от България над 1 млн евро. Да приемем, че повечето напълно заслужено, въпреки, че имаше някои доста срамни неща в поведението и на двамата. А от чужбина в пъти повече, особено Пенев. Отделно 4-те есета и доста от националите след тях са милионери в евро, някои в десетки. Е малко морал нямат ли тия звезди бе, в държава, в която масово хората работят за по 500-1000 евро, а пенсионери мечтаят за толкова. То бива, бива, ама тия вече минаха всякакви граници.

    14:57 06.05.2026

  • 3 Цък

    0 0 Отговор
    Тримата хитреци . Мътят постоянно водата на Гонзо, но за тяхните мероприятия единство. Къде е глупака харизал 4 милиона на една руса блондинка, а рекламното лице на хазарта в България . Стилиян Петров е единствения свестен, но ще бере плодовете от подкрепата му за двамата мушмороци.

    15:43 06.05.2026

