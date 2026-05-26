Хари Кейн отново на върха: Английският голмайстор триумфира с втора "Златна обувка"

26 Май, 2026 17:43 577 0

Британският нападател пише история след отличен сезон с Байерн Мюнхен

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ненадминатият стрелец на Байерн Мюнхен и английския национален отбор Хари Кейн, за пореден път доказа класата си, като спечели престижната европейска награда "Златна обувка" за сезон 2025/2026. С впечатляващите 36 попадения в рамките на едва 31 срещи от германската Бундеслига, 32-годишният нападател не остави съмнение кой е най-резултатният футболист на Стария континент.

Със завидните 72 точки в крайното класиране, Кейн остави далеч зад себе си някои от най-ярките звезди на световния футбол. Ерлинг Халанд от Манчестър Сити остана втори с 27 гола и 54 точки, докато Килиан Мбапе от Реал Мадрид се нареди на трето място с 25 попадения и 50 точки. Тази доминация затвърждава статута на Кейн като истински лидер сред европейските нападатели.

С втория си триумф за "Златната обувка" – първият бе през дебютния му сезон с Байерн през 2023/2024, когато също реализира 36 гола – Хари Кейн се присъединява към изключително престижна компания. Той става едва 13-ият футболист в историята, който печели отличието повече от веднъж. Сред имената в този ексклузивен списък блестят легенди като Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Роберт Левандовски, Луис Суарес и Тиери Анри.

Изминалата кампания бе истински фурор за английския таран не само в Бундеслигата, но и във всички турнири. Кейн приключи сезона с общо 61 гола и 7 асистенции в 51 изиграни мача – постижение, което го утвърждава като един от най-ефективните реализатори в съвременния футбол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

