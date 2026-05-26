Министър Керязов към Нешка Робева: С дългогодишната си всеотдайност, талант и безспорен професионализъм Вие оставихте незаличима следа в историята на

"Вашите успехи далеч надхвърлят границите на спорта. Цяла България се гордее с Вас. Благодаря Ви за огромния труд и вдъхновението, което дадохте на всички нас". С тези думи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се обърна към легендарния треньор по художествена гимнастика Нешка Робева, която днес празнува своята 80-а годишнина. По повод празника министър Керязов ѝ връчи букет и почетен плакет.

„Под Ваше ръководство поколения български гимнастички прославиха България на световния подиум и превърнаха българската художествена гимнастика в символ на класа, дисциплина и красота. Със своята силна личност, гражданска позиция и отдаденост към младите хора Вие продължавате да бъдете пример за достойнство, воля и вдъхновение“, допълни Керязов.

Честването на 80-годишнината на Нешка Робева съвпадна с 31-вото издание на турнира „Левски Къп“ и приз „Маргарита Рангелова“, които се проведоха в залата по художествена гимнастика на клуб „Левски“ в спортен комплекс „Герена“. Министърът награди част от призьорите в турнира и им пожела да следват мечтите си със същата упоритост и отдаденост, които Нешка Робева е показвала през цялата си кариера.