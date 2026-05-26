Министър Керязов към Нешка Робева: С дългогодишната си всеотдайност, талант и безспорен професионализъм Вие оставихте незаличима следа в историята на

26 Май, 2026 20:05 837 15

  • министърът-
  • младежта и спорта-
  • енчо керязов-
  • художествена гимнастика-
  • нешка робева-
  • българия

Днес тя празнува своята 80-а годишнина

Министър Керязов към Нешка Робева: С дългогодишната си всеотдайност, талант и безспорен професионализъм Вие оставихте незаличима следа в историята на
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

"Вашите успехи далеч надхвърлят границите на спорта. Цяла България се гордее с Вас. Благодаря Ви за огромния труд и вдъхновението, което дадохте на всички нас". С тези думи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се обърна към легендарния треньор по художествена гимнастика Нешка Робева, която днес празнува своята 80-а годишнина. По повод празника министър Керязов ѝ връчи букет и почетен плакет.

„Под Ваше ръководство поколения български гимнастички прославиха България на световния подиум и превърнаха българската художествена гимнастика в символ на класа, дисциплина и красота. Със своята силна личност, гражданска позиция и отдаденост към младите хора Вие продължавате да бъдете пример за достойнство, воля и вдъхновение“, допълни Керязов.

Честването на 80-годишнината на Нешка Робева съвпадна с 31-вото издание на турнира „Левски Къп“ и приз „Маргарита Рангелова“, които се проведоха в залата по художествена гимнастика на клуб „Левски“ в спортен комплекс „Герена“. Министърът награди част от призьорите в турнира и им пожела да следват мечтите си със същата упоритост и отдаденост, които Нешка Робева е показвала през цялата си кариера.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    3 4 Отговор
    по случай деня на детето,
    русия ще зарадва столичани със заря

    20:07 26.05.2026

  • 2 Пич

    8 7 Отговор
    Моите уважения към Кирязов за постиженията му, но - във всяко едно министерство трябва мениджър, не циркаджия!!!

    20:08 26.05.2026

  • 3 Мдаааа

    7 8 Отговор
    ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА! НО ,НАПОМНЯЙТЕ И ПО ЧЕСТО ДА СИ ПИЕ ХАПЧЕТА

    Коментиран от #5

    20:14 26.05.2026

  • 4 Велика.

    14 3 Отговор
    Да е жива и здрава още дълги години.

    20:18 26.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    4 12 Отговор
    По глупаво нещо от това наречено художествена гимнастика няма !!?

    Коментиран от #8

    20:25 26.05.2026

  • 7 Бялджип

    12 5 Отговор
    Велика фигура е Нешка в нашия живот. Такива хора оформят нацията ни, оставят ДНК-то си в българската история. Срамно и жалко за пигмеите, които нищо не знаят, нищо не разбират, могат само да изливат екскрементите от които е съставена душата им. Бъди здрава още много години, Нешке!

    Коментиран от #10

    20:32 26.05.2026

  • 8 Красота и

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    изящество, талант, труд, интелект и още много други неща, но едва ли има смисъл да ти се обяснява. Тук си, за да дращиш.

    20:32 26.05.2026

  • 9 циркаджия

    3 4 Отговор
    и грешка

    20:42 26.05.2026

  • 10 зеленауазга

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    мутирало днк -лишнохромозомно

    Коментиран от #11

    20:44 26.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 синзил

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бялджип":

    петух си малякис

    20:49 26.05.2026

  • 13 Честито

    10 2 Отговор
    Една земна жена, една спортистка, една българка, която не измени на идеалите си, не се превърна в една застаряваща Барби, а остана българка. Тези които са и завиждали, които са правили опити да заличат за онова време постиженията и, оплювали са я, да замълчат, защото плюнките с връщат в техните обезобразени от силикон лица. Браво Нешке, бъди жива, здрава и все така стабилно стъпала на българската земя. още дълги години години.Поклон.

    21:06 26.05.2026

  • 14 ООрана държава

    0 3 Отговор
    Аман от гербари

    Коментиран от #15

    21:38 26.05.2026

  • 15 пре режиси

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    грйцмуля

    21:40 26.05.2026

