Алегри и Италиано сред основните кандидати за треньорския пост в Наполи

След като сезонът за Наполи приключи с горчив привкус и разочарование, клубното ръководство е изправено пред съдбоносен избор – кой ще бъде следващият наставник на отбора? Според водещи италиански издания, Масимилиано Алегри, наскоро освободен от Милан, се очертава като фаворит за треньорския пост на стадион "Диего Армандо Марадона".

Масимилиано Алегри, чието име е синоним на успех и тактическа зрялост, бързо привлече вниманието на президента Аурелио Де Лаурентис. След раздялата си с Милан, Алегри е готов да се впусне в ново приключение, а Наполи изглежда като идеалната сцена за неговото завръщане в голямата игра. Очаква се в следващите дни Де Лаурентис да вземе окончателно решение, след като обмисли всички възможности.

Сред обсъжданите варианти за треньорския пост се откроява и името на Винченцо Италиано – настоящият наставник на Болоня. Италиано впечатли с работата си през последния сезон и се превърна в един от най-желаните специалисти на Апенините. Неговият модерен подход и иновативни идеи биха могли да вдъхнат нов живот на неаполитанския тим.

Любопитно е, че наскоро напусналият Борнемут – Андони Ираола, е бил сред обсъжданите кандидати, но е отказал предложението на Наполи, предпочитайки да остане в английската Висша лига. Освен това, през уикенда е проведен телефонен разговор с Тиаго Мота, който в момента е свободен агент след престоя си в Ювентус.