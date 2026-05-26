Новини
Спорт »
Световен футбол »
Алегри и Италиано сред основните кандидати за треньорския пост в Наполи

Алегри и Италиано сред основните кандидати за треньорския пост в Наполи

26 Май, 2026 18:05 384 0

  • наполи-
  • избор-
  • масимилиано алегри-
  • милан-
  • винченцо италиано-
  • серия а

Кой ще поеме кормилото на неаполитанците след разочароващия сезон?

Алегри и Италиано сред основните кандидати за треньорския пост в Наполи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като сезонът за Наполи приключи с горчив привкус и разочарование, клубното ръководство е изправено пред съдбоносен избор – кой ще бъде следващият наставник на отбора? Според водещи италиански издания, Масимилиано Алегри, наскоро освободен от Милан, се очертава като фаворит за треньорския пост на стадион "Диего Армандо Марадона".

Масимилиано Алегри, чието име е синоним на успех и тактическа зрялост, бързо привлече вниманието на президента Аурелио Де Лаурентис. След раздялата си с Милан, Алегри е готов да се впусне в ново приключение, а Наполи изглежда като идеалната сцена за неговото завръщане в голямата игра. Очаква се в следващите дни Де Лаурентис да вземе окончателно решение, след като обмисли всички възможности.

Сред обсъжданите варианти за треньорския пост се откроява и името на Винченцо Италиано – настоящият наставник на Болоня. Италиано впечатли с работата си през последния сезон и се превърна в един от най-желаните специалисти на Апенините. Неговият модерен подход и иновативни идеи биха могли да вдъхнат нов живот на неаполитанския тим.

Любопитно е, че наскоро напусналият Борнемут – Андони Ираола, е бил сред обсъжданите кандидати, но е отказал предложението на Наполи, предпочитайки да остане в английската Висша лига. Освен това, през уикенда е проведен телефонен разговор с Тиаго Мота, който в момента е свободен агент след престоя си в Ювентус.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове