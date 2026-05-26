Новини
България »
Министър Карамфилова: Утре проверяваме язовир „Александър Стамболийски“

Министър Карамфилова: Утре проверяваме язовир „Александър Стамболийски“

26 Май, 2026 20:41 559 10

  • росица карамфилова-
  • язовир александър стамболийски-
  • янтра-
  • наводнения

Министър Росица Карамфилова: Утре ще бъде проверено състоянието на язовир „Александър Стамболийски“

Министър Карамфилова: Утре проверяваме язовир „Александър Стамболийски“ - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Басейнова дирекция" и НЕК ще проверят състоянието на язовир "Александър Стамболийски", съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в студиото на "Още от деня" по БНТ. Тя допълни, че язовирът, който е едно от съоръженията под контрола на ведомството, е пълен на 100% и продължава да се изпуска, тъй като трябва да достигне обем от 195 млн. куб. метра вода.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "Днес имах среща с министър Петрова, министъра на енергетиката, тъй като "Александър Стамболийски" е под управление на НЕК. И утре "Басейнова дирекция", съвместно с Министерство на енергетиката ще направят една комплексна проверка, именно как се управлява и язовир "Александър Стамболийски". Дали се изпълняват дадените условия в графика, дали се изпълняват условията по разрешително по закона за водите, като разбира се Министерството на енергетиката ще направи проверка относно техническото състояние на язовира."

Росица Карамфилова изтъкна, че за бедствието, което порази Северна България основна роля има природата:

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "Буквално говоря на 23-ти, когато се случи бедствието, водните количества на реките в басейна са над праговете, като за реките Вит при село Биволаре, Осъм при град Троян, Ловеч и Янтра, при градовете Габрово и Велико Търново са преминали с жълтия праг за внимание, което отговаря на максимално количество, което е в период на повторение веднъж на две години. А забележете! Количествата на река Янтра при село Каранци са достигнали максимално водно количество с период на повторение веднъж на 10 години. Говорим за сериозно количество вода."

Карамфилова посочи, че през нощта на 29 май се очаква повишение във водосбора на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом, но няма опасност от наводнения.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "Искам да акцентирам, че 52-вата комплексни значими язовира в страната, които се управляват от Министерство на околната среда и водите, имаме над 80% запълване, като включително за някои от тях вече преливат, а имаме такива, които са над 90%. При мен имам справка, която показва всъщност сравнението към 26 май 2025 г. спрямо днешна дата акцента е върху язовирите, които водоснабдяват от тези 52 азовира. С 20% имаме по-добра запълваемост. И това безспорно е добра новина, предвид предстоящия летен сезон."

Министърът изтъкна, че е започвала проверка във ведомството за това колко са трайно незаетите щатни бройки, има ли такива позиции, за които никога не е имало интерес, както и детайлен функционален анализ относно натоварването. В рамките на следващата седмица се очаква министър Карамфилова да представи екипа и приоритети си.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така

    2 0 Отговор
    Така ами,идете утре да видите дали е още там или е паднала стената. Това утре,а до тогава ще обиколите всички телевизии да обяснявате колко сте загрижени.

    21:04 26.05.2026

  • 2 Без име

    2 0 Отговор
    А има ли калинка, която да разбира от язовири?

    21:06 26.05.2026

  • 3 За нейната

    3 0 Отговор
    Заплата трябва с плуване да го обходи👋

    21:08 26.05.2026

  • 4 Николайчо Василев.

    1 0 Отговор
    Държавата на концесия. Народа плаща нишите хора трупат милиони. Пропагандата фнушава жълтопаветниците са секта която е виновна за вашето благосъстояние.

    21:14 26.05.2026

  • 5 Цивилен инджинер

    1 0 Отговор
    Какво ще проверява? Ще погледне от брега колко много вода има в язовира......

    Коментиран от #10

    21:23 26.05.2026

  • 6 тиририрам

    2 0 Отговор
    Бъдещият завод за барут в Сопот ще зауства води в приток на река, чиито води се използват за водоснабдяване. Освен това р. Стряма е приток на р. Марица, чиито води се използват за напояване от зелечукопроизводителите в наколко области. Защо в МОСВ не са взели под внимани е тези факти?

    21:31 26.05.2026

  • 7 Заглавието е неправилно

    1 1 Отговор
    Министър не е титла и не може да се изписва така. Въпрос на чест е да се пише и говори правилно. Освен ако не иска да се nogмaжe на управниците.

    Коментиран от #9

    21:35 26.05.2026

  • 8 Дори не се разбира

    0 0 Отговор
    Какъв министър е хубавата дама. На кое министерство е министър.
    Това е същественото.

    21:38 26.05.2026

  • 9 Не пречи да го пишат

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Заглавието е неправилно":

    Някой може да не знае, че е министър.

    21:45 26.05.2026

  • 10 Това се пинтам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цивилен инджинер":

    и аз ! Язовира е пълен и прелива ! Каквото и да правят това е ! А госпожата има титла инженер, ама еколог ! Може би е близо до химик ! Тя няма нищо общо с ХТС !
    В един репортаж по телевизията на място дадоха преливника и една от служителките там компетентно обясни, че няма страшно, преливника може да поеме и е поемал четворно на сегашното количество и пак е отивало в същата река !
    На такива "инспекции" им викам еФтин PR !

    21:54 26.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове