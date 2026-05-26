Изненада на "Ролан Гарос": Медведев рухна под напрежението и напусна турнира

Голямата изненада на тазгодишния "Ролан Гарос" стана факт още в първия кръг, когато руският ас Даниил Медведев, поставен под номер 6, преживя поредното си разочарование на парижката червена настилка. След над три часа и половина битка, Медведев бе надигран от австралиеца Адам Уолтън, който влезе в турнира с "уайлд кард" и демонстрира хладнокръвие и борбен дух, за да се наложи с 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 6:4.

Мачът се превърна в истински трилър, белязан от резки обрати и нервно напрежение. Медведев, който традиционно изпитва трудности на клей, започна колебливо и допусна серия от грешки, които дадоха предимство на съперника му. Въпреки че успя да изравни резултата във втория сет, руснакът така и не намери постоянство в играта си.

В кулминационните моменти на срещата напрежението в лагера на Медведев стана осезаемо. Камерите уловиха как бившият №1 в света влиза в словесни престрелки не само с треньорския си щаб, но и със съпругата си Дария. "Всички сме под напрежение, дръж се прилично!", призова тя, а отговорът на Даниил бе саркастичен: "Ще се държа прилично, когато започна да вкарвам топката!"

С цели 59 непредизвикани грешки и поредна ранна загуба, Медведев отново доказа, че "Ролан Гарос" остава неговата най-голяма тениска болка. Това е седмото му отпадане още на старта в десет участия във френската столица, а полуфиналите и финалите продължават да са мираж за руснака на този турнир. За втора поредна година той напуска Париж без победа в петсетова битка на клей.

Докато Медведев потъваше в разочарование, Адам Уолтън изживя най-големия момент в кариерата си. Австралиецът записа първата си победа над играч от Топ 10 и за втори път се оказа кошмар за руснака, след като вече го бе побеждавал на "Мастърс"-а в Синсинати. "Обожавам горещините в Париж!", възкликна щастливият Уолтън пред екзалтираната публика.

Във втория кръг Уолтън ще се изправи срещу американеца Закари Свайда, който също поднесе изненада, елиминирайки Алексей Попирин след обрат.

May 26, 2026