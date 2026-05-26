Изненада на "Ролан Гарос": Медведев рухна под напрежението и напусна турнира

26 Май, 2026 19:25 658 2

Неочакван обрат: Аутсайдерът Уолтън изхвърли фаворита още в първия кръг

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямата изненада на тазгодишния "Ролан Гарос" стана факт още в първия кръг, когато руският ас Даниил Медведев, поставен под номер 6, преживя поредното си разочарование на парижката червена настилка. След над три часа и половина битка, Медведев бе надигран от австралиеца Адам Уолтън, който влезе в турнира с "уайлд кард" и демонстрира хладнокръвие и борбен дух, за да се наложи с 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 6:4.

Мачът се превърна в истински трилър, белязан от резки обрати и нервно напрежение. Медведев, който традиционно изпитва трудности на клей, започна колебливо и допусна серия от грешки, които дадоха предимство на съперника му. Въпреки че успя да изравни резултата във втория сет, руснакът така и не намери постоянство в играта си.

В кулминационните моменти на срещата напрежението в лагера на Медведев стана осезаемо. Камерите уловиха как бившият №1 в света влиза в словесни престрелки не само с треньорския си щаб, но и със съпругата си Дария. "Всички сме под напрежение, дръж се прилично!", призова тя, а отговорът на Даниил бе саркастичен: "Ще се държа прилично, когато започна да вкарвам топката!"

С цели 59 непредизвикани грешки и поредна ранна загуба, Медведев отново доказа, че "Ролан Гарос" остава неговата най-голяма тениска болка. Това е седмото му отпадане още на старта в десет участия във френската столица, а полуфиналите и финалите продължават да са мираж за руснака на този турнир. За втора поредна година той напуска Париж без победа в петсетова битка на клей.

Докато Медведев потъваше в разочарование, Адам Уолтън изживя най-големия момент в кариерата си. Австралиецът записа първата си победа над играч от Топ 10 и за втори път се оказа кошмар за руснака, след като вече го бе побеждавал на "Мастърс"-а в Синсинати. "Обожавам горещините в Париж!", възкликна щастливият Уолтън пред екзалтираната публика.

Във втория кръг Уолтън ще се изправи срещу американеца Закари Свайда, който също поднесе изненада, елиминирайки Алексей Попирин след обрат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    4 4 Отговор
    Списвачите не могат да прикрият злорадството си, че РУСНАКЪТ Медведев е отпаднал още в първия кръг и то не от кой да е, ами от квалификант...

    19:45 26.05.2026

  • 2 Старшина Боташ

    4 3 Отговор
    П кни руска д.иньо г.усна

    19:50 26.05.2026

