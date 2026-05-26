Григор Димитров отново залага на Джейми Делгадо

Григор Димитров прави стратегически ход, като отново се доверява на Джейми Делгадо – треньорът, който изигра ключова роля в изстрелването на кариерата му към нови висоти. Според информация на The Times, британският специалист се завръща в екипа на Димитров, за да поеме водещата роля в подготовката му за предстоящите турнири на трева.

След като през септември миналата година двамата се разделиха по взаимно съгласие – основно заради контузията, която извади Григор от корта за дълго – Делгадо пое към ново предизвикателство с младия британец Джак Дрейпър. Въпреки това, травмите на Дрейпър осуетиха дългосрочното им сътрудничество, а последвалото решение на Дрейпър да работи с Анди Мъри отвори вратата за завръщането на Делгадо при Димитров.

Именно под вещото ръководство на Джейми Делгадо, Григор Димитров преживя истинско възраждане. През 2024 година българинът триумфира с първата си титла от седем години насам, върна се в топ 10 на световната ранглиста за първи път от 2018 година, достигна финали на два турнира от сериите "Мастърс" и се класира на четвъртфиналите на Ролан Гарос и US Open. Тези впечатляващи резултати са доказателство за успешната формула между двамата.

В последните месеци Димитров разчиташе на помощта на Ксавие Малис и Давид Налбандиян, но тяхното участие в щаба му беше по-скоро епизодично и не доведе до трайна промяна. Сега, с връщането на Делгадо, очакванията са за по-голяма последователност и нови успехи на най-високо ниво.

