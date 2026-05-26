Стоят ли републиканците все още зад Тръмп?

Сред републиканците има брожение. Дали подкрепата им за Тръмп не се рони по-бързо от очаквано? Съпартийците му блокираха важна инициатива на американския президент и му нанесоха рядко срещано поражение.

Републиканците започнаха да проявяват недоволство. Американският президент Доналд Тръмп искаше да разпредели милиарди от парите на данъкоплатците, включително за създаването на фонд, чрез който да бъдат обезщетени участниците в щурма на Капитолия от 6 януари 2021 година. Сенатът обаче отложи гласуването - съпартийците на Тръмп блокираха инициативата. Дали той все още има контрол над собствената си партия, пита ZDF.

Политологът Юлиан Мюлер-Калер казва пред германската обществена медия, че властовата база на Тръмп все пак остава твърда. Той е убеден, че Тръмп държи здраво партията си под контрол, а поражението в Сената е по-скоро "предупреждение" към президента.

Одобрението за Тръмп спада

Американският експерт предполага, че президентът и съпартийците му ще намерят компромис, защото президентът осигури на републиканците нови групи избиратели. Но одобрението към Тръмп спада постоянно.

Проучване на "Ройтерс" сочи, че само около 35% от американците са доволни от работата на президента. Това се дължи на растящите цени на горивата, но най-вече на войната в Иран, смята Мюлер-Калер, припомняйки обещанието на Тръмп да приключва войни, а не да започва нови. "Поради това много от привържениците му се чувстват по-скоро излъгани."

"Факт е обаче, че и одобрението за Демократическата партия спада", допълва политологът. Намаляващата популярност както на демократи, така и на републиканци е симптом за това, че избирателите губят доверие в институциите.

Ако Тръмп приключи войната в Иран, одобрението към него може отново да нарасне - съответното и шансовете му за изборите за Конгрес през есента. Той може да разчита на подкрепата на партията, посочва Мюлер-Калер и отбелязва, че още по време на вътрешнопартийните предварителни избори стана ясно колко голямо е влиянието на Тръмп: републиканските кандидати, критикували президента, пропаднаха при гласуването.

Републиканците се тревожат заради междинните избори

Според Мюлер-Калер, сред републиканците цари нервност във връзка с междинните избори за Конгрес през есента. Партията се опита да си осигури предимства, преначертавайки избирателните райони преди гласуването.

Въпреки тези мерки обаче демократите могат да спечелят в Камарата на представителите, докато положението в Сената е по-различно, смята експертът. Все пак защо демократите не извличат достатъчно голяма полза от негативните заглавия, породени от Тръмп?

"Ако хората в Америка бъдат попитани какво е най-същественото за Демократическата партия, единственият отговор би бил, че тя е срещу Тръмп", казва Мюлер-Калер пред ZDF.. А Тръмп от своя страна повдигаше преди изборните си победи теми, на които преди това избирателите не бяха обръщали внимание. Това стимулираше техния „дълбоко вкоренен копнеж за промяна".

Какви са поуките за демократите

Фокусирайки се върху безработицата и високата смъртност заради употребата на дрога, Тръмп "откри" Републиканската партия и за работническата класа. Благодарение на него избирателите от по-отдалечените щати се сдобиха с "глас, за да изразят своя гняв", коментира Мюлер-Калер. Докато демократите залагат само на пълното отхвърляне на президента.

Затова демократите трябва да заложат повече на съдържания, вместо да се занимават с Тръмп, препоръчва експертът. И отправя предупреждения срещу нова процедура за импийчмънт на президента. "Мисля, че това би била голяма грешка за демократите." Стигне ли се дотам, Тръмп ще може да се възползва от шанса да се представя отново като противник на статуквото.

Нестабилна инфраструктура, голяма ножица между бедни и богати в САЩ - теми за предстоящите избори за Конгрес няма да липсват, убеден е Мюлер-Калер, цитиран от ZDF.