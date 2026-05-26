Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Стоят ли републиканците все още зад Тръмп?

Стоят ли републиканците все още зад Тръмп?

26 Май, 2026 20:20 1 099 14

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • джей ди ванс

Президентът и съпартийците му ще намерят компромис, защото президентът осигури на републиканците нови групи избиратели, но одобрението към Тръмп спада постоянно

Стоят ли републиканците все още зад Тръмп? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сред републиканците има брожение. Дали подкрепата им за Тръмп не се рони по-бързо от очаквано? Съпартийците му блокираха важна инициатива на американския президент и му нанесоха рядко срещано поражение.

Републиканците започнаха да проявяват недоволство. Американският президент Доналд Тръмп искаше да разпредели милиарди от парите на данъкоплатците, включително за създаването на фонд, чрез който да бъдат обезщетени участниците в щурма на Капитолия от 6 януари 2021 година. Сенатът обаче отложи гласуването - съпартийците на Тръмп блокираха инициативата. Дали той все още има контрол над собствената си партия, пита ZDF.

Политологът Юлиан Мюлер-Калер казва пред германската обществена медия, че властовата база на Тръмп все пак остава твърда. Той е убеден, че Тръмп държи здраво партията си под контрол, а поражението в Сената е по-скоро "предупреждение" към президента.

Одобрението за Тръмп спада

Американският експерт предполага, че президентът и съпартийците му ще намерят компромис, защото президентът осигури на републиканците нови групи избиратели. Но одобрението към Тръмп спада постоянно.

Проучване на "Ройтерс" сочи, че само около 35% от американците са доволни от работата на президента. Това се дължи на растящите цени на горивата, но най-вече на войната в Иран, смята Мюлер-Калер, припомняйки обещанието на Тръмп да приключва войни, а не да започва нови. "Поради това много от привържениците му се чувстват по-скоро излъгани."

"Факт е обаче, че и одобрението за Демократическата партия спада", допълва политологът. Намаляващата популярност както на демократи, така и на републиканци е симптом за това, че избирателите губят доверие в институциите.

Ако Тръмп приключи войната в Иран, одобрението към него може отново да нарасне - съответното и шансовете му за изборите за Конгрес през есента. Той може да разчита на подкрепата на партията, посочва Мюлер-Калер и отбелязва, че още по време на вътрешнопартийните предварителни избори стана ясно колко голямо е влиянието на Тръмп: републиканските кандидати, критикували президента, пропаднаха при гласуването.

Републиканците се тревожат заради междинните избори

Според Мюлер-Калер, сред републиканците цари нервност във връзка с междинните избори за Конгрес през есента. Партията се опита да си осигури предимства, преначертавайки избирателните райони преди гласуването.

Въпреки тези мерки обаче демократите могат да спечелят в Камарата на представителите, докато положението в Сената е по-различно, смята експертът. Все пак защо демократите не извличат достатъчно голяма полза от негативните заглавия, породени от Тръмп?

"Ако хората в Америка бъдат попитани какво е най-същественото за Демократическата партия, единственият отговор би бил, че тя е срещу Тръмп", казва Мюлер-Калер пред ZDF.. А Тръмп от своя страна повдигаше преди изборните си победи теми, на които преди това избирателите не бяха обръщали внимание. Това стимулираше техния „дълбоко вкоренен копнеж за промяна".

Какви са поуките за демократите

Фокусирайки се върху безработицата и високата смъртност заради употребата на дрога, Тръмп "откри" Републиканската партия и за работническата класа. Благодарение на него избирателите от по-отдалечените щати се сдобиха с "глас, за да изразят своя гняв", коментира Мюлер-Калер. Докато демократите залагат само на пълното отхвърляне на президента.

Затова демократите трябва да заложат повече на съдържания, вместо да се занимават с Тръмп, препоръчва експертът. И отправя предупреждения срещу нова процедура за импийчмънт на президента. "Мисля, че това би била голяма грешка за демократите." Стигне ли се дотам, Тръмп ще може да се възползва от шанса да се представя отново като противник на статуквото.

Нестабилна инфраструктура, голяма ножица между бедни и богати в САЩ - теми за предстоящите избори за Конгрес няма да липсват, убеден е Мюлер-Калер, цитиран от ZDF.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Републиканец

    10 5 Отговор
    Зарежи Тръмп, искам да застана зад Мелания...

    Коментиран от #6

    20:23 26.05.2026

  • 2 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Еврейските пари и влияние постигнаха целите си в САЩ да има техен президент.
    Съпартийците му си гледат бизнеса ,а бандата на Тръмп, прави луди кинти манипулирайки борсите.

    20:28 26.05.2026

  • 3 ТРЪМПА СЕ РАЗПАДА

    12 4 Отговор
    ВЕЧЕ МУ НЯМАТ ДОВЕРИЕ И В САЩ ВСЕ ПО УСИЛЕНО СЕ ГОВОРИ ЗА СПЕКУЛАЦИИ НА БОРСАТА НА ХОРА ОТ НЕГОВИЯ КРЪГ.ЗА ТЕЗИ НЕЩА В САЩ НЕ ПРОЩАВАТ НИКОМУ. ЩЕ ГО СЪДЯТ ВЕРОЯТНО.

    Коментиран от #7

    20:29 26.05.2026

  • 4 Баце

    2 2 Отговор
    У Обора има Луда крава, ама и из еуропата е плъзнала, ка да стоиш зад таквиз, хеле пък да им одиш по акъла?

    20:31 26.05.2026

  • 5 Демократ

    5 2 Отговор
    Гейраманци тъ пи няма значение кой седи зад Тръмп няма значение и дали изобщо Тръмп или републиканец е на власт. Вие умирате нищо освен дизели не можете да прввите защото сте нация от глу паци. Дизеланумря а с него и вие. Каквото и да стане сте мъртви.

    20:32 26.05.2026

  • 6 Джефри Е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Републиканец":

    Охоо, ти си около 3576-я, но немаш кинти, карти що вика чичака иначе минаваш напред.

    Коментиран от #8

    20:33 26.05.2026

  • 7 И на мен така ми се види

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМПА СЕ РАЗПАДА":

    А името на съдията ще е Колт.

    20:34 26.05.2026

  • 8 Републиканец

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Джефри Е":

    Кинти ли, имам много твърда валута в големи копюри, която Мелания ще поиска да вземе цялата!

    20:37 26.05.2026

  • 9 Обективен

    7 2 Отговор
    Тази проскубана рижава лисица мисли само за пари и е на път света да унищожи

    Коментиран от #10

    20:47 26.05.2026

  • 10 ОБЕКТИВНО ТОЧНО

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Обективен":

    И ДА ДОБАВЯ ЧЕ ВЕЧЕ ГО Е НАПРАВИЛ ПОЧТИ ДА НИ УНИЩОЖИ. ДЕЛКАТ си света със терор и войни. А Европата МЪЛЧИ.

    20:54 26.05.2026

  • 11 Никой не стои зад Млоумника

    3 1 Отговор
    Никой не стои и зад Путин малоумника

    21:04 26.05.2026

  • 12 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Малко над 30%.

    21:14 26.05.2026

  • 13 ИМПИЙЧМЪНТ

    3 0 Отговор
    Само пазачите в затвора стоят зад дъртия убиец на деца ..

    21:15 26.05.2026

  • 14 Голям майтап

    2 0 Отговор
    Септември ще има импийчмънт и Тръмп е чао.

    21:16 26.05.2026