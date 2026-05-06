Димитър Николов: Едва ли друг път Бургас ще бъде домакин на Giro d’Italia

6 Май, 2026 18:49 438 7

Кметът увери, че всички трасета са напълно подготвени

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Асфалтирахме достатъчно, изпълнихме всички детайлни изисквания на организаторите от италианска страна. Последно днес, когато ги попитах как сме се справили, казаха: „Перфето“. Това е достатъчно“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов преди официалното представяне на отборите в колоездачната обиколка Giro d’Italia в Летния театър на града, цитиран от БТА.

За събитието пристигнаха и служебните министри на младежта и спорта Димитър Илиев и на туризма Ирена Георгиева. Николов изрази специална благодарност към двете министерства за подкрепата и избора именно Бургас да бъде началото на престижното състезание.

Кметът увери, че всички трасета са напълно подготвени и почистени. Той подчерта и ролята на местната общност в подготовката: „Благодаря и на моите съграждани, които се включиха. Ако се разходите из града, навсякъде в магазинчета, ресторантчета, кафенета има стикери, розови балони, розови знамена.“

По думите на Николов този ентусиазъм превръща събитието в истински празник. „Убеден съм, че ще стане един празник, защото едва ли друг път градът ще бъде домакин на Giro d’Italia. Това се случва веднъж в нашето съвремие и е уникална инвестиция не само в туризма, но и в имиджа ни в дългосрочен план“, допълни той.

Димитър Николов съобщи, че хотелите в района са пълни, а интересът от страна на феновете е огромен. Посетителите пристигат с кемпери, микробуси и автобуси, като към тях се присъединяват и многобройните технически екипи на състезанието.

В заключение кметът на Бургас отличи „перфектната организация и синхрон между местна и държавна власт“ и благодари за партньорството, което е позволило успешното осъществяване на проекта.

Официалната церемония по представяне на отборите се провежда в момента в Летния театър на Бургас. Първият етап на Джиро д`Италия 2026 ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 5 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #5

    18:50 06.05.2026

  • 2 от Страджата

    4 0 Отговор
    През месец да има Джиро , за да бъдат градовете ни чисти и красиво , но лошото е ,че това е само по маршрута на състезателите ,а този КУ мет е вече бита карта !

    18:52 06.05.2026

  • 3 така така

    4 0 Отговор
    Време му е на тоя да се разкарва!

    18:55 06.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Няма пари за пенсии и заплати но има 110 млн за Италия.

    18:58 06.05.2026

  • 5 Здравей мишленце

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Писах ти го, мишка си, клавиатура мишка.

    18:59 06.05.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 3 Отговор
    Аман от глупости, аман от грандомания! Мацнаха тук там по една кофа асфалт, то иначе и това нямаше да направят, ама иначе Бургас всеки ден си измислят, че е център на нещо!

    18:59 06.05.2026

  • 7 ДоДо

    1 0 Отговор
    Сега да очакваме и „Тур дьо Франс“

    19:09 06.05.2026

