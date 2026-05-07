Алисон Бекер все по-близо до Ювентус

Според авторитетния журналист Николо Шира, Ювентус е на път да осъществи един от най-гръмките трансфери това лято, като е в напреднали преговори с бразилския страж на Ливърпул – Алисон Бекер. Източници, близки до клуба от Торино, разкриват, че 33-годишният вратар вече е дал устното си съгласие да облече екипа на „бианконерите“ за следващите три сезона.

Очаква се Алисон да получава годишно възнаграждение от около 5 милиона евро, като бонусите могат да увеличат сумата при добро представяне на терена. Договорът на Бекер с „червените“ изтича през лятото на 2027 година, което поставя Ливърпул в деликатна позиция – ако клубът иска да извлече максимална трансферна сума, това лято е идеалният момент за продажба на своя титулярен вратар.

Алисон Бекер не е непознат на италианската Серия А – преди да се присъедини към Ливърпул през 2018 година, той пази цветовете на Рома в продължение на два сезона, където впечатли с изключителните си рефлекси и лидерски качества. С екипа на Ливърпул, бразилският национал се превърна в истинска легенда, като спечели титлата във Висшата лига, триумфира в Шампионската лига, вдигна Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. Освен това, Алисон два пъти бе отличен със „Златната ръкавица“ за най-малко допуснати голове в английския елит.