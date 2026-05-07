Дженаро Гатузо бързо си намери нова работа

7 Май, 2026 16:15 500 0

Гатузо напусна селекционерския пост на държавния състав на Италия в началото на април

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият старши треньор на италианския национален отбор по футбол Дженаро Гатузо може да се ангажира с нов проект, тъй като е вариант за нов старши треньор на тима на Торино от Серия А, твърди изданието Tuttosport.

Гатузо напусна селекционерския пост на държавния състав на Италия в началото на април, малко след неуспеха да класира отбора за предстоящото Световно първенство.

48-годишният специалист не е работил като треньор в Серия А, откакто напусна Наполи през 2021-а. Оттогава той имаше престои с Валенсия в испанската Ла Лига, Олимпик Марсилия във френската Лига 1, и Хайдук Сплит в хърватския шампионат.

Ако Торино спре избора си на Дженаро Гатузо, вероятно ще му бъде предложен тригодишен договор.

Бившият италиански национал е фигура, която се харесва на президента на клуба Урбано Кайро, както и на спортния директор Джанлука Петрачи, а според Tuttosport това не е първият път, когато Гатузо е разглеждан като вариант за поста в Торино.


