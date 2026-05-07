Бургас се превърна в световна сцена: Джиро д’Италия стартира нова ера в България

7 Май, 2026 11:47 767 12

Събитието бележи исторически момент не само за страната ни, но и за цялата колоездачна общност

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българското Черноморие засия под светлините на международния спорт, след като Бургас бе избран за домакин на грандиозното откриване на 109-ото издание на Джиро д’Италия – легендарната Колоездачна обиколка на Италия. Събитието бележи исторически момент не само за страната ни, но и за цялата колоездачна общност.

България – новият център на световното колоездене

След като Албания имаше честта да даде старт на Джирото през 2025 г., България поема щафетата и се превръща във временна столица на едно от най-престижните спортни събития на планетата. Летният театър в Бургас се изпълни до краен предел, а атмосферата бе наелектризирана от ентусиазма на публиката, която приветстваше с бурни аплодисменти 23-те елитни отбора.

Йонас Вингегор – звездата на вечерта

Сред множеството световни имена, датчанинът Йонас Вингегор, двукратен шампион на Тур дьо Франс, бе безспорният любимец на феновете. Вингегор, който ще направи своя дебют в Джиро д’Италия, заяви с увереност: „Тук съм, за да спечеля. За мен е чест да участвам в това състезание, което следях още като дете.“ Въпреки леката синина под окото – спомен от скорошна тренировка – фаворитът не скри амбициите си да покори и трите големи тура.

Празник на традициите и модерния спорт

Откриването се превърна в истински спектакъл, съчетаващ български фолклор, музика и танци с международния блясък на колоездачния елит. Групата Deja Vu и традиционни ансамбли създадоха мост между местната култура и глобалната спортна сцена, докато отборите дефилираха под светлината на прожекторите.

Исторически препратки и нови хоризонти

Макар България да няма дълбоки традиции в професионалното колоездене, името на Николай Михайлов – единственият българин, завършил Джирото през 2015 г. – бе припомнено като символ на новото начало. Днес страната ни вече не е просто зрител, а активен участник в световния спортен календар.

Големите имена и отбори на старта

Сцената в Бургас бе озарена от присъствието на водещи отбори като Ineos (с Филипо Гана и Игън Бернал), UAE Emirates (с Адам Йейтс), Red Bull (с Джулио Пелицари и Джай Хиндли) и Visma, воден от Вингегор. Всеки един от тях бе посрещнат с овации, а очакванията за оспорвана надпревара вече са във въздуха.

Финал с италиански привкус

Вечерта завърши с емблематичната песен „Sarà perché ti amo“ на Ricchi e Poveri – неофициален химн на Джирото, който обедини всички присъстващи в едно голямо празненство на страстта към спорта.

Бургас и България – на картата на световния спорт

С това впечатляващо откриване България направи решителна крачка към утвърждаването си като домакин на мащабни международни събития. Джиро д’Италия 2026 обещава да бъде не просто състезание, а истински празник на духа, традициите и спортната амбиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    110 млн за чуждо състезание а за парад на Гергьовден нямало пари.

    Коментиран от #10

    11:50 07.05.2026

  • 2 Някой

    4 2 Отговор
    Не карам колело. Как се кара на павета? И на жълтите павета в София през което ще минава? И какво ще стане при дъжд? Тъпа ли е идеята или се залъгвам?

    Коментиран от #4

    11:51 07.05.2026

  • 3 българина

    10 2 Отговор
    първо стига с това джиро, има си дума състезание! второ колелото не е измислено от италианците, трето интереса е като към голфа, НИКАКЪВ, хора карат колелета, както всяка събота и неделя! и последно освен света да види разбитите ни пътища друг последващ ефект няма да има!

    11:58 07.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Засипаха жълтите павета с разтвор срещу плъзгане

    Коментиран от #8

    12:00 07.05.2026

  • 5 Наташа ат Бургасе

    1 5 Отговор
    Мой муж болгар хотел полен будет цела лета ето реклама для нас хотелиерами

    12:01 07.05.2026

  • 6 Коко

    8 3 Отговор
    Кой го интересуват вашите колелета.Интересно е кой окраде държавата и ще има ли възмездие.Без това всичко друго губи смисъл

    12:07 07.05.2026

  • 7 Джиро

    4 1 Отговор
    превзе България още преди да е дошъл. Продажници много

    12:14 07.05.2026

  • 8 Ясъй

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Биуа

    12:17 07.05.2026

  • 9 Дъно няма

    6 2 Отговор
    Да, нова ера в нивото на слугинажа, пропадане, дъно безкрай.

    12:25 07.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Четете ама

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дърт Вейдър":

    Някой ще вземе парите а цар Бургас още от днес блокиран.
    А утре???? Работен ден,ученици,градини.
    Какъв келепир има нормалния човек от тези състезания.
    Да си го правят в Италия.

    Коментиран от #12

    12:32 07.05.2026

  • 12 Реклама за хотелите на

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Четете ама":

    Мутро-политиците, за народа 🍌🍆

    13:06 07.05.2026

