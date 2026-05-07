Кошмар за Филип Кръстев: Националът получи една от най-тежките контузии във футбола

Филип Кръстев е получил една от най-тежките контузии във футбола. Новината съобщи Орчун Актен от VTR Spor.
Полузащитникът, който в момента е под наем в турския Гьозтепе, е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде дълго време извън терена.
Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и след това бе пратен в Турция във водения от Станимир Стоилов тим от Измир, където записа 11 мача.
Гьозтепе има с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще използва предвид тежката травма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софийски селянин,Пенсионер
Ама съм прав на крака, слава Богу.
А тия ритнитопковци се осакатяват още от млади за пари и никому ненужна слава...
15:58 07.05.2026