Кошмар за Филип Кръстев: Националът получи една от най-тежките контузии във футбола

7 Май, 2026 15:30 793 1

Полузащитникът, който в момента е под наем в турския Гьозтепе, е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде дълго време извън терена

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Филип Кръстев е получил една от най-тежките контузии във футбола. Новината съобщи Орчун Актен от VTR Spor.

Полузащитникът, който в момента е под наем в турския Гьозтепе, е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде дълго време извън терена.

Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и след това бе пратен в Турция във водения от Станимир Стоилов тим от Измир, където записа 11 мача.

Гьозтепе има с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще използва предвид тежката травма.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор
    Аз 18 години бачках в мината под земята,що хамалогия съм отнесъл и много болести събрах..
    Ама съм прав на крака, слава Богу.
    А тия ритнитопковци се осакатяват още от млади за пари и никому ненужна слава...

    15:58 07.05.2026

