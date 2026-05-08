БФС отлага лицензите на Дунав Русе и Септември, Локомотив Пловдив и Арда с условно разрешение за евротурнирите

Българският футболен съюз (БФС) обяви, че временно спира процеса по издаване на лиценз за участие в Първа лиа на Дунав Русе и Септември София. Двата клуба, съответно от Втора лига и елитната група, ще трябва да предоставят допълнителни документи, за да изпълнят всички изисквания на лицензионната комисия.

Решението идва в ключов момент, когато подготовката за новия сезон е в разгара си, а напрежението сред феновете и ръководствата на клубовете расте.

Междувременно, Локомотив Пловдив и Арда Кърджали получиха условен лиценз, който им позволява да участват в турнирите на УЕФА и БФС, но при определени условия. Това означава, че двата отбора ще трябва да изпълнят конкретни критерии, за да запазят правото си на участие в престижните европейски надпревари.

Подобна стъпка е рядкост и подчертава сериозността, с която БФС подхожда към спазването на регламентите.

За разлика от някои свои конкуренти, водещите български футболни клубове – ЦСКА, Левски, Ботев Пловдив, Черно море, Славия, Лудогорец и ЦСКА 1948 – вече са получили необходимите лицензи за участие в европейските клубни турнири. Това гарантира, че те ще могат да представят България на международната сцена през следващия сезон. Освен това, всички останали отбори от Първа лига, които се състезават в настоящата кампания, също са осигурили лицензи за следващата година.

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:

„ПФК ЛЕВСКИ“ АД;

„ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;

„ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;

„ПФК ЦСКА“ ЕАД;

„ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз;

„ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД;

„ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;

„ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;

„ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;

Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:

„ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;

„ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;

„ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна

„ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;

„ ПФК МОНТАНА“.

Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:

„ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;

„ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.

Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част „Финансови критерии“.