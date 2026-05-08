БФС отлага лицензите на Дунав Русе и Септември, Локомотив Пловдив и Арда с условно разрешение за евротурнирите

8 Май, 2026 15:28 656 2

Водещите клубове в България получиха зелена светлина за участие в европейските надпревари

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Българският футболен съюз (БФС) обяви, че временно спира процеса по издаване на лиценз за участие в Първа лиа на Дунав Русе и Септември София. Двата клуба, съответно от Втора лига и елитната група, ще трябва да предоставят допълнителни документи, за да изпълнят всички изисквания на лицензионната комисия.

Решението идва в ключов момент, когато подготовката за новия сезон е в разгара си, а напрежението сред феновете и ръководствата на клубовете расте.

Междувременно, Локомотив Пловдив и Арда Кърджали получиха условен лиценз, който им позволява да участват в турнирите на УЕФА и БФС, но при определени условия. Това означава, че двата отбора ще трябва да изпълнят конкретни критерии, за да запазят правото си на участие в престижните европейски надпревари.

Подобна стъпка е рядкост и подчертава сериозността, с която БФС подхожда към спазването на регламентите.

За разлика от някои свои конкуренти, водещите български футболни клубове – ЦСКА, Левски, Ботев Пловдив, Черно море, Славия, Лудогорец и ЦСКА 1948 – вече са получили необходимите лицензи за участие в европейските клубни турнири. Това гарантира, че те ще могат да представят България на международната сцена през следващия сезон. Освен това, всички останали отбори от Първа лига, които се състезават в настоящата кампания, също са осигурили лицензи за следващата година.

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:

  • „ПФК ЛЕВСКИ“ АД;
  • „ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948“ ЕАД;
  • „ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945“ АД, включително и женски отбор;
  • „ПФК ЦСКА“ ЕАД;
  • „ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД – условен лиценз;
  • „ПФК ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
  • „ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД - условен лиценз;
  • „ПФК БОТЕВ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ;
  • „ПФК СЛАВИЯ 1913“ АД;

Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:

  • „ПФК БОТЕВ, ВРАЦА“;
  • „ПФК ЛОКОМОТИВ 1929“, гр. София;
  • „ФК СПАРТАК 1918“, гр. Варна
  • „ФК ДОБРУДЖА“, гр. Добрич;
  • „ ПФК МОНТАНА“.

Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:

  • „ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – необходимост от представяне на допълнителни документи;
  • „ПФК СЕПТЕВМРИ“, гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.

Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:

  • „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част „Финансови критерии“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Финал

    1 0 Отговор
    Заралии сами се лишиха от отбор със стогодишна история!
    Коментарът е излишен!

    15:58 08.05.2026

  • 2 А на ,, геренци"

    0 0 Отговор
    Що давате лиценз- Божков си чака едни 16млн!

    17:19 08.05.2026

