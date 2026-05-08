Левски ще разполага и със Сектор „Г“ за мача с Лудогорец

8 Май, 2026 17:04 335 0

Това решение идва след постигната договорка между ръководствата на двата клуба

Ангел Лазаров

Добра новиназа всички привърженици на Левски! За предстоящия сблъсък с Лудогорец, който ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ тази събота, 9 май, от 18:45 ч., Сектор „Г“ ще бъде отворен за сините фенове. Това решение идва след постигната договорка между ръководствата на двата клуба.

Този мач не е просто поредната футболна среща – той бележи кулминацията на един забележителен сезон за Левски. След дългоочакваната победа над ЦСКА 1948, която осигури 27-ата шампионска титла в клубната история, сега „сините“ ще имат възможност да отпразнуват триумфа си заедно със своите фенове

По традиция северната трибуна на „Герена“ е запазена за гостуващите агитки, но този път тя ще бъде изцяло предоставена на левскарите. Подобна организация бе приложена и при предишния домакински мач срещу ЦСКА 1948, когато атмосферата на стадиона бе наелектризирана от подкрепата на синята публика.

Феновете на Лудогорец ще бъдат настанени в ограничена зона между секторите „Г“ и „В“, както бе и за гостите от ЦСКА 1948 преди седмица.


