Левски със закана: Ще счупим интернета!

9 Май, 2026 06:54 451 1

Част от тях предполагат, че става дума за представяне на новите екипи за следващия сезон, докато други залагат на специална шампионска фланелка

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Новият шампион Левски отправи интригуващо послание към привържениците си чрез социалните мрежи. „Сините“ обявиха във Facebook, че на 9 май, събота, в 11:00 часа „ще счупят интернета“, което моментално предизвика вълна от реакции сред феновете. Част от тях предполагат, че става дума за представяне на новите екипи за следващия сезон, докато други залагат на специална шампионска фланелка.

Настроението при 27-кратните първенци е приповдигнато, след като в събота тимът, воден от Хулио Веласкес, си осигури титлата след успех у дома срещу ЦСКА 1948.

Преди двубоя пък феновете ще могат да се насладят на традиционната „Синя фиеста“, която ще предложи различни забавления, а участие в нея ще вземе и контузеният Стипе Вуликич.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 който счупи-купи

    0 0 Отговор
    аа не така после ще трябва да го купувате…

    06:57 09.05.2026

