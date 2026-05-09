Левски със закана: Ще счупим интернета!

Новият шампион Левски отправи интригуващо послание към привържениците си чрез социалните мрежи. „Сините“ обявиха във Facebook, че на 9 май, събота, в 11:00 часа „ще счупят интернета“, което моментално предизвика вълна от реакции сред феновете. Част от тях предполагат, че става дума за представяне на новите екипи за следващия сезон, докато други залагат на специална шампионска фланелка.

Настроението при 27-кратните първенци е приповдигнато, след като в събота тимът, воден от Хулио Веласкес, си осигури титлата след успех у дома срещу ЦСКА 1948.

Преди двубоя пък феновете ще могат да се насладят на традиционната „Синя фиеста“, която ще предложи различни забавления, а участие в нея ще вземе и контузеният Стипе Вуликич.