Алиша Леман – Красотата и скандалът вървят ръка за ръка: Феновете на Лестър Сити я короноваха за Играч на сезона

В света на женския футбол рядко се случва една футболистка да предизвика толкова бурни емоции, колкото Алиша Леман. Швейцарската нападателка, чиято визия често е обект на възхищение, отново попадна в светлината на прожекторите – този път заради неочаквано признание от феновете на Лестър Сити.

Феновете решиха: Леман е номер едно

Въпреки че през сезона Леман изигра едва 9 срещи и реализира само един гол, именно тя бе избрана за Играч на годината в английския клуб. Гласуването, организирано от Лестър Сити, изненада мнозина, а социалните мрежи буквално избухнаха от коментари. „Това в договора ѝ ли беше записано?“ – саркастично попита потребител в „Х“, докато други се чудеха дали наистина са гласували за нея.

Lehmann - Was this in her contract? 👀

Picked up 2 awards and only been here since January ... Been on the bench for some of the games as well ... A tap in as the goal of the season also tells you how bad the team have been this season ... Tops Leicester. #lcfc 💙🦊 pic.twitter.com/4zGzdXutI6 — lcfc78lee (@lee1978lcfc) May 6, 2026

Голът срещу Астън Вила – момент на блясък

Единственото попадение на Леман през сезона, отбелязано срещу бившия ѝ клуб Астън Вила на стадион „Кинг Пауър“, бе отличено като най-красивия гол на сезона за Лестър. Макар и статистиката ѝ да не впечатлява – само 415 минути на терена – именно този миг на вдъхновение ѝ донесе двойно признание.

Завръщане в Англия след неуспешен италиански епизод

След кратък и неособено успешен престой в Италия с екипите на Ювентус и Комо, 27-годишната Леман се завърна в английската Женска Суперлига. Новият ѝ клуб ѝ даде шанс да се докаже, а феновете – макар и изненадващо – я поставиха на пиедестал.

Поглед към бъдещето: Световното първенство в Бразилия

След разочароващото Европейско първенство, където Леман получи ограничено игрово време за националния отбор на Швейцария, тя вече гледа напред. Мечтата ѝ е да представя родината си на Световното първенство през 2027 г. в Бразилия – амбиция, която изглежда все по-реалистична след последните успехи.

Красотата, популярността и спортният дух – формула за успех или повод за полемика?

Случаят с Алиша Леман отново повдига въпроса: достатъчни ли са харизмата и популярността, за да бъдеш признат за най-добър? Или феновете на Лестър Сити просто са се доверили на сърцето си, а не на статистиката? Едно е сигурно – Алиша Леман продължава да бъде сред най-обсъжданите имена в женския футбол.