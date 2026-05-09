Лионел Меси посочи фаворитите за Мондиал 2026

Капитанът на световния шампион Аржентина Лионел Меси посочи кои тимове според него са основните претенденти за титлата на предстоящото Световно първенство. В откровено интервю за телевизионния водещ Хоакин Алварес, Лео призна, че „Албиселесте“ може би не е в най-добрата си форма в сравнение с конкуренцията.

„Трябва да разберем, че има други фаворити, които са по-напред от нас и ще пристигнат в по-добро състояние. Франция отново изглежда доста силна и разполага с много играчи на топ ниво. Също така Испания и Бразилия, която винаги е сред претендентите, въпреки че не е в най-добрата си форма напоследък. Мисля, че Португалия също има много конкурентоспособен състав“, сподели Меси.

Звездата на Интер Маями коментира и дългогодишното си съперничество с Кристиано Роналдо, определяйки го като нещо естествено и красиво. Той подчерта, че двамата винаги са поддържали добри и уважителни взаимоотношения, въпреки постоянните сравнения от страна на феновете и медиите.

Меси говори и за личния си характер, признавайки, че не умее да губи дори в игрите с децата си. По отношение на бъдещето си, 36-годишният футболист заяви, че не се притеснява от наближаването на 40-те, стига да се чувства физически здрав и да продължава да прави това, което обича.