Лионел Меси посочи фаворитите за Мондиал 2026

9 Май, 2026 07:15 1 003 3

В откровено интервю за телевизионния водещ Хоакин Алварес, Лео призна, че „Албиселесте" може би не е в най-добрата си форма в сравнение с конкуренцията

Ивайло Борисов

Капитанът на световния шампион Аржентина Лионел Меси посочи кои тимове според него са основните претенденти за титлата на предстоящото Световно първенство. В откровено интервю за телевизионния водещ Хоакин Алварес, Лео призна, че „Албиселесте“ може би не е в най-добрата си форма в сравнение с конкуренцията.

„Трябва да разберем, че има други фаворити, които са по-напред от нас и ще пристигнат в по-добро състояние. Франция отново изглежда доста силна и разполага с много играчи на топ ниво. Също така Испания и Бразилия, която винаги е сред претендентите, въпреки че не е в най-добрата си форма напоследък. Мисля, че Португалия също има много конкурентоспособен състав“, сподели Меси.

Звездата на Интер Маями коментира и дългогодишното си съперничество с Кристиано Роналдо, определяйки го като нещо естествено и красиво. Той подчерта, че двамата винаги са поддържали добри и уважителни взаимоотношения, въпреки постоянните сравнения от страна на феновете и медиите.

Меси говори и за личния си характер, признавайки, че не умее да губи дори в игрите с децата си. По отношение на бъдещето си, 36-годишният футболист заяви, че не се притеснява от наближаването на 40-те, стига да се чувства физически здрав и да продължава да прави това, което обича.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 5 Отговор
    Лионел Меси ще си меси на "Мондиал"- 2026-та г.

    07:23 09.05.2026

  • 2 ТОВА СА

    5 0 Отговор
    ИСПАНИЯ,ПОРТУГАЛИЯ,БРАЗИЛИЯ И АРЖЕНТИНА. ДРУГОТО Е ДЕКОР И ПЪЛНЕЖ.

    08:25 09.05.2026

  • 3 Име

    3 0 Отговор
    " 36-годишният футболист заяви, че не се притеснява от наближаването на 40-те" => На 36 беше преди 3 години ;)

    08:26 09.05.2026

