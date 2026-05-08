Масово падане в края на първия етап на Джиро д’Италия 2026 - ВИДЕО

Първият етап на престижната колоездачна обиколка Джиро д’Италия 2026 се превърна в истински трилър по улиците на Бургас. Само на метри преди финалната линия, надпреварата бе разтърсена от мащабно падане, което преобърна изцяло очакванията и лиши част от най-големите фаворити от възможността да се борят за победата.
В последните километри на етапа, когато напрежението бе нажежено до краен предел, групата на водещите състезатели се движеше плътно един до друг, всеки търсейки най-добрата позиция за финалния спринт. Изведнъж, неочаквано, верижна реакция предизвика масово падане, което буквално разцепи пелотона. Асфалтът се превърна в арена на хаос, а колоездачите се оказаха безпомощни пред стихията на състезателната съдба.
Сред най-сериозно пострадалите се оказаха имената на топ спринтьорите Кейдън Гроувс и Дилан Груневеген. Двамата, считани за основни претенденти за етапната победа, останаха на земята, а мечтите им за триумф в Бургас се изпариха за секунди. Падналите състезатели получиха незабавна медицинска помощ, но загубеното време и травмите ги извадиха от надпреварата за челните позиции.
🔻An action-packed final kilometer: chaos, drama and an incredibly tight sprint finish!— Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2026
🔻Ultimi 1000 m da brividi tra imprevisti e uno sprint tiratissimo!
⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/3Q9pZx0cEE
6 ИЗВИНЕТЕ
ПРАВЕХА ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ДЕВЕТ ПЪТИ
ПОВТАРЯХА САМО ДА НЯМА ПАДАНЕ
И НА ДЕСЕТИЯ МОЛБАТА СЕ ИЗПЪЛНИ..
АМА ТОВА ТРИ ЧАСА ДА.....И 148км
И НА 149км...да се търколиш....😬
21:35 08.05.2026
