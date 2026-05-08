Масово падане в края на първия етап на Джиро д’Италия 2026 - ВИДЕО

8 Май, 2026 21:26 874 12

  • джиро д’италия 2026-
  • бургас-
  • колоездене-
  • масово падане-
  • фаворити-
  • кейдън гроувс-
  • дилан груневеген-
  • спортни новини

Фаворитите на колоездачната класика останаха извън битката след зрелищен инцидент

Масово падане в края на първия етап на Джиро д’Италия 2026 - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първият етап на престижната колоездачна обиколка Джиро д’Италия 2026 се превърна в истински трилър по улиците на Бургас. Само на метри преди финалната линия, надпреварата бе разтърсена от мащабно падане, което преобърна изцяло очакванията и лиши част от най-големите фаворити от възможността да се борят за победата.

В последните километри на етапа, когато напрежението бе нажежено до краен предел, групата на водещите състезатели се движеше плътно един до друг, всеки търсейки най-добрата позиция за финалния спринт. Изведнъж, неочаквано, верижна реакция предизвика масово падане, което буквално разцепи пелотона. Асфалтът се превърна в арена на хаос, а колоездачите се оказаха безпомощни пред стихията на състезателната съдба.

Сред най-сериозно пострадалите се оказаха имената на топ спринтьорите Кейдън Гроувс и Дилан Груневеген. Двамата, считани за основни претенденти за етапната победа, останаха на земята, а мечтите им за триумф в Бургас се изпариха за секунди. Падналите състезатели получиха незабавна медицинска помощ, но загубеното време и травмите ги извадиха от надпреварата за челните позиции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на джиро ди4алгария

    14 0 Отговор
    масово скъсаха синджиро 😂😂

    21:29 08.05.2026

  • 2 Сталин

    12 0 Отговор
    По счупените магистрали на Тиквата и откраднат асфалт само катастрофи

    21:30 08.05.2026

  • 3 БеГемот

    12 2 Отговор
    Леле колко интересно...едни карат колелета ....

    21:31 08.05.2026

  • 4 Сталин

    15 0 Отговор
    Кво търси джирото диталия в Бургас,тия са объркали географията

    Коментиран от #11

    21:32 08.05.2026

  • 5 Сталин

    17 0 Отговор
    Тия луди ли са да карат 100 души на тоя тесния път

    21:35 08.05.2026

  • 6 ИЗВИНЕТЕ

    9 0 Отговор
    АМА ШПИКЕРИТЕ ТРИ ЧАСА
    ПРАВЕХА ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ДЕВЕТ ПЪТИ
    ПОВТАРЯХА САМО ДА НЯМА ПАДАНЕ
    И НА ДЕСЕТИЯ МОЛБАТА СЕ ИЗПЪЛНИ..
    АМА ТОВА ТРИ ЧАСА ДА.....И 148км
    И НА 149км...да се търколиш....😬

    21:35 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Булпсихопатъ

    11 0 Отговор
    Обиколката на България ще е във Франция.

    21:40 08.05.2026

  • 9 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    Сигурно са хлътнали в някоя яма.

    21:44 08.05.2026

  • 10 Поредната простотия

    3 2 Отговор
    За бг шофьорите дето плащаме данъци и винетки не правят улиците и пътищата ,ама за тия розови понита и нов асфалт слагат ,пък било то и некачествен 😡😡😡😡😡😡

    Коментиран от #12

    21:52 08.05.2026

  • 11 КРЪСТОНСЦИТЕ ВСЕ ПАК СЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    ВЪРНАХА НА МЕСТА ДЕТ ИНО ВРЕМЕ КСЛОЯН ИМ СПУКВАШЕАНАЛА.....

    22:00 08.05.2026

  • 12 ейшш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Поредната простотия":

    Ceлcки, много важна работа ли имаше, че не можа да ги изтраеш?!

    22:09 08.05.2026

