Една от трите големи колоездачни обиколки - Джиро д'Италия, завършва гостуването си в България с финал на третия етап в София, където колоната ще пристигне след 174-километров преход от Пловдив. Стартът на етапа е насрочен за 13:00 часа, а финалът пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ се очаква около 17:00 часа, като ще проследим всичко най-интересно на живо в сайта Gong.bg.

Състезанието започва в Пловдив. Колоездачите ще преминат по път I-8 (Пловдив – Пазарджик – Костенец), след което по път II-82 (Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София). Финалът на състезанието е около 17:00 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ в столицата, където са подготвени редица съпътстващи събития за феновете на колоезденето, сред които масов велопарад, историческа възстановка с римски легионери и оперно представление на открито край Панчарево. В тази връзка вече има въведена временна организация на движението и ще бъдат затворени ключови булеварди и площади.

Петър Хераков, който е координатор на Обиколката на Италия за София, разкри повече за последния етап.

„От утре (неделя, 10 май) в полунощ пак се затваря Цариградско шосе, защото трябва да се изградят арките, през които ще минат колоездачите. То ще е за 4 часа, след това започва поетапно да се затваря центърът на София. Първо около старата сграда на Парламента, за да се изчисти площада от паркиралите автомобили. След това по всички улици, по които ще минат колоездачите и трябва да са освободени поради изискванията на организаторите“, сподели той.

„Публиката ще бъде разположена в платното на Цариградско шосе, което е от центъра към Пловдив. Ще бъде изцяло отворено за публика, другата страна също, но там ще има ленти, за да не се пречи на колоездачите. Още от 13:00 часа, когато минат бусовете с техника, защото сме организирали бусове с техника и шатри с вода, ще бъде отворено за хора, които могат дори да рисуват по асфалта, както сме виждали. Няма никакъв проблем“, каза още Хераков.

Лидер в генералното класиране преди последния ден на българска територия е уругваецът Гилермо Томас Силва, който спечели втория етап с финал във Велико Търново и ще стартира с розовата фланелка.

Предишният етап обаче бе белязан от сериозен инцидент около 23 километра преди финала. Заради мократа настилка и високата скорост в един от завоите група състезатели паднаха тежко, а част от тях излетяха извън трасето.

Сред пострадалите са Реми Каваня и Адам Йейтс, като британецът е получил травми в областта на лицето. Най-тежко пострада Джей Вайн, който бе принуден да прекрати участието си в надпреварата. Общо седем души са преминали медицински прегледи в болница след катастрофата.

Въпреки инцидента, организаторите очакват празнична атмосфера за финала на третия етап в центъра на София.