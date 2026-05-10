Джиро д'Италия завършва българското си приключение с финал в София

10 Май, 2026 12:04 960 25

Ивайло Борисов

Една от трите големи колоездачни обиколки - Джиро д'Италия, завършва гостуването си в България с финал на третия етап в София, където колоната ще пристигне след 174-километров преход от Пловдив. Стартът на етапа е насрочен за 13:00 часа, а финалът пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ се очаква около 17:00 часа, като ще проследим всичко най-интересно на живо в сайта Gong.bg.

Състезанието започва в Пловдив. Колоездачите ще преминат по път I-8 (Пловдив – Пазарджик – Костенец), след което по път II-82 (Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София). Финалът на състезанието е около 17:00 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ в столицата, където са подготвени редица съпътстващи събития за феновете на колоезденето, сред които масов велопарад, историческа възстановка с римски легионери и оперно представление на открито край Панчарево. В тази връзка вече има въведена временна организация на движението и ще бъдат затворени ключови булеварди и площади.

Петър Хераков, който е координатор на Обиколката на Италия за София, разкри повече за последния етап.

„От утре (неделя, 10 май) в полунощ пак се затваря Цариградско шосе, защото трябва да се изградят арките, през които ще минат колоездачите. То ще е за 4 часа, след това започва поетапно да се затваря центърът на София. Първо около старата сграда на Парламента, за да се изчисти площада от паркиралите автомобили. След това по всички улици, по които ще минат колоездачите и трябва да са освободени поради изискванията на организаторите“, сподели той.

„Публиката ще бъде разположена в платното на Цариградско шосе, което е от центъра към Пловдив. Ще бъде изцяло отворено за публика, другата страна също, но там ще има ленти, за да не се пречи на колоездачите. Още от 13:00 часа, когато минат бусовете с техника, защото сме организирали бусове с техника и шатри с вода, ще бъде отворено за хора, които могат дори да рисуват по асфалта, както сме виждали. Няма никакъв проблем“, каза още Хераков.

Лидер в генералното класиране преди последния ден на българска територия е уругваецът Гилермо Томас Силва, който спечели втория етап с финал във Велико Търново и ще стартира с розовата фланелка.

Предишният етап обаче бе белязан от сериозен инцидент около 23 километра преди финала. Заради мократа настилка и високата скорост в един от завоите група състезатели паднаха тежко, а част от тях излетяха извън трасето.

Сред пострадалите са Реми Каваня и Адам Йейтс, като британецът е получил травми в областта на лицето. Най-тежко пострада Джей Вайн, който бе принуден да прекрати участието си в надпреварата. Общо седем души са преминали медицински прегледи в болница след катастрофата.

Въпреки инцидента, организаторите очакват празнична атмосфера за финала на третия етап в центъра на София.


  • 1 Жендърио диталия

    6 12 Отговор
    Си е голям праййййййД

    Коментиран от #3

    12:07 10.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Всеки ден масови падания по напукания асфалт.Повече няма да стъпят тук.

    Коментиран от #7, #20

    12:08 10.05.2026

  • 3 Най-вече

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Жендърио диталия":

    Публиката

    12:08 10.05.2026

  • 4 веломаниак

    2 3 Отговор
    умните хора си купуват велосипеди и оръжие!

    12:09 10.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Леле каква снимка❗🤔🤔🤔
    Можеше и някоя снимка от ПАДАНИЯТА на ВЕЛОСИПЕДИСТИ от обиколката на Италия....
    по пътищата на България❗

    12:10 10.05.2026

  • 6 ТоТо

    4 0 Отговор
    Мислеха си, че ще е разходка в парка

    12:11 10.05.2026

  • 7 Защо

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Дъжд и некачествен асфалт.Това се пише и говори из италианските медии за причината за паданията.
    Хората карат по цял свят но не падат толкова често.

    Коментиран от #8

    12:11 10.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо":

    На отсечките с паданията асфалта е с големи пукнатини.Ние сме свикнали ама чужденците не

    12:12 10.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    " Инцидентът стана в района на лясковското село Мерданя. В остър завой, поради висока скорост,
    ПОВЕЧЕ ОТ 20 КОЛОЕЗДАЧИ
    паднаха на земята.🤔❗

    Коментиран от #16

    12:12 10.05.2026

  • 10 Симсо

    7 0 Отговор
    Падането в Бургас можеше да бъде избегнато !

    12:13 10.05.2026

  • 11 Андрешко

    9 1 Отговор
    А "тур дьо франс" няма ли да мине през България!!!!

    Коментиран от #14

    12:13 10.05.2026

  • 12 Динк0

    6 0 Отговор
    Ако има още някой, който не е паднал, днес има шанс да го направи ха,ха

    12:14 10.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Първият етап на Giro dItalia 2026 завърши с драматичен и изпълнен с напрежение финал в Бургас. Малко повече от километър преди финалната линия тежко масово падане разкъса пелотона и елиминира голяма част от фаворитите за етапната победа. Сред пострадалите бяха топ спринтьори като Кейдън Гровс и Дилан Груневеген, които останаха на асфалта и загубиха шансове за успех.
    Видео в мрежатаЯ🤔❗

    Коментиран от #25

    12:16 10.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Андрешко":

    А дали "Обиколката на България" няма да започне от Рим или Милано 😀

    12:17 10.05.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    7 1 Отговор
    В колоезденето имаше повече екшън от таз сутришните мачове на UFC.

    12:18 10.05.2026

  • 16 Последния Софиянец

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Медиите на Запад отбелязват липсата на линейки и медицинска помощ в България

    12:23 10.05.2026

  • 17 авантгард

    4 1 Отговор
    Айде пътеките!
    Маршиерен обратнише в Талианско.
    Капиши, пейзани?

    12:28 10.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Файърфлай

    3 0 Отговор
    От 9:00 половината милиция на София е на крак по бул."Цариградско шосе".Много от тях с наднормено тегло,половината небръснати.И ще бичат наряд до 17:00.А Слънцето е доста жарко днес.Това е Системата ! Ура за "Grade Partenza" !

    12:42 10.05.2026

  • 20 Файърфлай

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Що да не стъпят ? Камионите от Неапол до Бобов дол как не спират,въпреки лошия асфалт.

    12:49 10.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор
    Стига сте трили, бе. Изложихме се пред цял свят. Всички го видяха и без да ме заличавате вече два дена.

    13:02 10.05.2026

  • 23 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Джиросаха ни тия и ще си ходат...

    13:02 10.05.2026

  • 24 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ДОЙДОА И СЕ ИЗТРЕПАААА! ПОВЕЧЕ НЯМА И ДА СПОМЕНАВАТ,, БЪЛГАРИЯ,,!

    13:28 10.05.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Втория етап стана още по-лошо. Един колоездач го закараха в Пирогов, след мелето до Лясковец.

    13:48 10.05.2026

