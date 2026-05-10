Една от трите големи колоездачни обиколки - Джиро д'Италия, завършва гостуването си в България с финал на третия етап в София, където колоната ще пристигне след 174-километров преход от Пловдив. Стартът на етапа е насрочен за 13:00 часа, а финалът пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ се очаква около 17:00 часа, като ще проследим всичко най-интересно на живо в сайта Gong.bg.
Състезанието започва в Пловдив. Колоездачите ще преминат по път I-8 (Пловдив – Пазарджик – Костенец), след което по път II-82 (Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София). Финалът на състезанието е около 17:00 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ в столицата, където са подготвени редица съпътстващи събития за феновете на колоезденето, сред които масов велопарад, историческа възстановка с римски легионери и оперно представление на открито край Панчарево. В тази връзка вече има въведена временна организация на движението и ще бъдат затворени ключови булеварди и площади.
Tappa 3️⃣ | Stage 3️⃣
🚩 Plovdiv (Пловдив)
🏁 Sofia (София)
📏 175 KM
🏳️ 13:05#GirodItalia | #VisitBulgaria #VisitSofia pic.twitter.com/a5zevPgXqT
— Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2026
Петър Хераков, който е координатор на Обиколката на Италия за София, разкри повече за последния етап.
„От утре (неделя, 10 май) в полунощ пак се затваря Цариградско шосе, защото трябва да се изградят арките, през които ще минат колоездачите. То ще е за 4 часа, след това започва поетапно да се затваря центърът на София. Първо около старата сграда на Парламента, за да се изчисти площада от паркиралите автомобили. След това по всички улици, по които ще минат колоездачите и трябва да са освободени поради изискванията на организаторите“, сподели той.
„Публиката ще бъде разположена в платното на Цариградско шосе, което е от центъра към Пловдив. Ще бъде изцяло отворено за публика, другата страна също, но там ще има ленти, за да не се пречи на колоездачите. Още от 13:00 часа, когато минат бусовете с техника, защото сме организирали бусове с техника и шатри с вода, ще бъде отворено за хора, които могат дори да рисуват по асфалта, както сме виждали. Няма никакъв проблем“, каза още Хераков.
👕 The jerseys after Stage 2 - Le Maglie dopo la Tappa 2️⃣— Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2026
🩷 🇺🇾 Thomas Silva (XAT) - @SocialMasaf @visitfvg Altograno
💜 🇫🇷 @PaulMagnier1 (SOQ) - @ITAtradeagency
💙 🇪🇸 Diego Sevilla (PTV) - @bancamediolanum
🤍 🇺🇾 Thomas Silva (XAT) - @conad#GirodItalia #rankings 👚 |… pic.twitter.com/u2ZkIjhnLg
Лидер в генералното класиране преди последния ден на българска територия е уругваецът Гилермо Томас Силва, който спечели втория етап с финал във Велико Търново и ще стартира с розовата фланелка.
Предишният етап обаче бе белязан от сериозен инцидент около 23 километра преди финала. Заради мократа настилка и високата скорост в един от завоите група състезатели паднаха тежко, а част от тях излетяха извън трасето.
Сред пострадалите са Реми Каваня и Адам Йейтс, като британецът е получил травми в областта на лицето. Най-тежко пострада Джей Вайн, който бе принуден да прекрати участието си в надпреварата. Общо седем души са преминали медицински прегледи в болница след катастрофата.
Въпреки инцидента, организаторите очакват празнична атмосфера за финала на третия етап в центъра на София.
1 Жендърио диталия
Коментиран от #3
12:07 10.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #20
12:08 10.05.2026
3 Най-вече
До коментар #1 от "Жендърио диталия":Публиката
12:08 10.05.2026
4 веломаниак
12:09 10.05.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Можеше и някоя снимка от ПАДАНИЯТА на ВЕЛОСИПЕДИСТИ от обиколката на Италия....
по пътищата на България❗
12:10 10.05.2026
6 ТоТо
12:11 10.05.2026
7 Защо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Дъжд и некачествен асфалт.Това се пише и говори из италианските медии за причината за паданията.
Хората карат по цял свят но не падат толкова често.
Коментиран от #8
12:11 10.05.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Защо":На отсечките с паданията асфалта е с големи пукнатини.Ние сме свикнали ама чужденците не
12:12 10.05.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ПОВЕЧЕ ОТ 20 КОЛОЕЗДАЧИ
паднаха на земята.🤔❗
Коментиран от #16
12:12 10.05.2026
10 Симсо
12:13 10.05.2026
11 Андрешко
Коментиран от #14
12:13 10.05.2026
12 Динк0
12:14 10.05.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Видео в мрежатаЯ🤔❗
Коментиран от #25
12:16 10.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Андрешко":А дали "Обиколката на България" няма да започне от Рим или Милано 😀
12:17 10.05.2026
15 Aлфа Bълкът
12:18 10.05.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Медиите на Запад отбелязват липсата на линейки и медицинска помощ в България
12:23 10.05.2026
17 авантгард
Маршиерен обратнише в Талианско.
Капиши, пейзани?
12:28 10.05.2026
19 Файърфлай
12:42 10.05.2026
20 Файърфлай
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Що да не стъпят ? Камионите от Неапол до Бобов дол как не спират,въпреки лошия асфалт.
12:49 10.05.2026
22 РЕАЛИСТ
13:02 10.05.2026
23 ООрана държава
13:02 10.05.2026
24 Боруна Лом
13:28 10.05.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Втория етап стана още по-лошо. Един колоездач го закараха в Пирогов, след мелето до Лясковец.
13:48 10.05.2026