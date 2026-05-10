Прекратиха мач с българско участие в Нидерландия заради фенове, Аякс с нов провал

Християн Петров за пореден път влезе като резерва за Хееренвеен, а неговият тим губеше с 0:2 при гостуването си на НАК Бреда, когато срещата бе прекратена. Причината бе хвърлени фойерверки на терена, които накараха съдията на два пъти да спре двубоя. Хееренвеен си е осигурил участие в плейофите за място в Лигата на конференциите.
НАК Бреда изпадна от Ередивизи, а това стана факт след резултатите на Волендам и Телстар, които са точно пред тях в класирането. Това означаваше, че евентуален успех нямаше да спаси НАК. В началото на второто полувреме съдията спря мача за кратко заради хвърлени на терена фойерверки. Към края на срещата, когато изпадането вече беше факт, ситуацията се повтори, реферът отново спря срещата и малко по-късно обяви, че двубоят е прекратен. От трибуните пък се чуваха скандирания "Срам" към играчите на домакините.
Междувременно, трагичният сезон на Аякс е напът да се развие още по-неприятно. Грандът от Амстердам допусна домакинска загуба от Утрехт и е пети в класирането кръг преди края. Ако завършжи там, това ще означава да играе в плейофи за участие в Лигата на конференциите. Аякс е спечелил 31 точки като домакин този сезон, което е най-слабото им постижение от 1965 г. насам. Днешната загуба бе още по-болезнена от факта, че четвъртият в класирането Нeймеген също допусна поражение, но запази позицията си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Само да напомня че през 1975 г. оня Левски победи Аякс на Кройф и Неескенс.
