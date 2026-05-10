Прекратиха мач с българско участие в Нидерландия заради фенове, Аякс с нов провал

10 Май, 2026 21:59 677 1

Причината бе хвърлени фойерверки на терена, които накараха съдията на два пъти да спре двубоя

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Християн Петров за пореден път влезе като резерва за Хееренвеен, а неговият тим губеше с 0:2 при гостуването си на НАК Бреда, когато срещата бе прекратена. Причината бе хвърлени фойерверки на терена, които накараха съдията на два пъти да спре двубоя. Хееренвеен си е осигурил участие в плейофите за място в Лигата на конференциите.

НАК Бреда изпадна от Ередивизи, а това стана факт след резултатите на Волендам и Телстар, които са точно пред тях в класирането. Това означаваше, че евентуален успех нямаше да спаси НАК. В началото на второто полувреме съдията спря мача за кратко заради хвърлени на терена фойерверки. Към края на срещата, когато изпадането вече беше факт, ситуацията се повтори, реферът отново спря срещата и малко по-късно обяви, че двубоят е прекратен. От трибуните пък се чуваха скандирания "Срам" към играчите на домакините.

Междувременно, трагичният сезон на Аякс е напът да се развие още по-неприятно. Грандът от Амстердам допусна домакинска загуба от Утрехт и е пети в класирането кръг преди края. Ако завършжи там, това ще означава да играе в плейофи за участие в Лигата на конференциите. Аякс е спечелил 31 точки като домакин този сезон, което е най-слабото им постижение от 1965 г. насам. Днешната загуба бе още по-болезнена от факта, че четвъртият в класирането Нeймеген също допусна поражение, но запази позицията си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Голяма новина - "Християн Петров за пореден път влезе като резерва за Хееренвеен, а неговият тим губеше с 0:2 при гостуването си на НАК Бреда, когато срещата бе прекратена. Причината бе хвърлени фойерверки на терена, които накараха съдията на два пъти да спре двубоя."
    Само да напомня че през 1975 г. оня Левски победи Аякс на Кройф и Неескенс.

    22:59 10.05.2026

