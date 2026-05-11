Спортът по ТВ в понеделник (11 май)

11 Май, 2026 06:15 472 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов

11.00 Колоездене: Обиколка на Азербайджан, втори етап, мъже Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

17.45 Янтра – Вихрен Диема спорт

19.15 Баскетбол, Балкан – Черно море МАХ Спорт 2

20.15 Фратрия – Дунав Диема спорт

21.30 Уеска – Реал Сосиедад Б МАХ Спорт 2

21.45 Наполи – Болоня МАХ Спорт 3

22.00 Райо Валекано – Жирона МАХ Спорт 4

22.00 Тотнъм – Лийдс Диема спорт 2

22.00 Милуол – Хъл Диема спорт 3

22.15 Спортинг – Брага Ринг

03.00 НБА, Кливлънд – Детройт Диема спорт 3

04.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


