Дибала шокира феновете на Рома: „Дербито може да е последният ми мач на „Олимпико“

Пауло Дибала хвърли в шок феновете на Рома само минути след драматичната победа над Парма. Аржентинската звезда намекна, че предстоящото дерби срещу Лацио може да се окаже последният му мач пред тифозите на „Олимпико“ с екипа на „вълците“.

„Истината е, че и аз бих искал да знам какво ще се случи с бъдещето ми… Реалността е, че договорът ми приключва след тези два мача и единственото, което мога да кажа, е, че може би дербито ще бъде последният ми мач пред феновете на Рома“, заяви Дибала пред “Sky”.

Думите му моментално разтревожиха привържениците на римския клуб, особено след като нападателят призна, че до този момент никой от ръководството не е говорил с него за подновяване на контракта.

„Решението взето ли е? Не. Но това пише в договора. От клуба засега никой не ме е потърсил“, добави световният шампион с Аржентина.