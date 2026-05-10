Барселона спечели "Ел Класико" и взе нова титла на Испания

10 Май, 2026 23:57 768 0

"Каталунците" победиха Реал Мадрид с 2:0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона спечели 29-та си титла на Испания и то по най-сладкия начин - с победа над Реал Мадрид в Ел Класико. Каталунците победиха с 2:0 след два гола в рамките на 9 минути, за да съберат 91 точки и вече са на 14 пред Реал Мадрид три кръга преди края.

В навечерието на мача дойдоха неприятни новини и за двата отбора. Бащата на наставника на Барселона Ханзи Флик е починал днес – нещо, за което и двата клуба изказаха своите съболезнования на германския специалист. Реал пък окончателно остана без голмайстора си Килиан Мбапе, който не успя да попадне в групата.

Преди срещата бе запазена минута мълчание в памет на бащата на Ханзи Флик. Дербито започна с точен удар на Винисиус, който не затрудни Жоан Гарсия. В 9-ата минута обаче Барселона нанесе бърз удар по своя съперник. Каталунците получи пряк свободен удар на границата от наказателното поле - към дясната страна. Той бе изпълнен перфектно от Маркъш Рашфорд, който с хубав изстрел не остави никакви шансове на Тибо Куртоа - 1:0 за "блаугранас".

Реал опита реакция и последваха няколко последователни корнери за "лос бланкос". Вместо опасност пред Гарсия обаче се стигна до второ попадение за Барселона. Центриране към наказателното поле на Фермин Лопес намери Дани Олмо, който с майсторска асистенция с пета намери Феран Торес, а той с лекота удвои аванса на каталунците - 2:0.

Малко след второто попадение гостите можеха бързо да върнат едно попадение, но Гонсало Гарсия от чиста позиция и останал сам срещу Жоан Гарсия стреля в аут. Впоследстие и Орелиан Чуамени пробва далечен удар, но бе неточен. На свой ред пък голмайсторът Рашфорд се отчете със сериозен пропуск и сам срещу Куртоа не успя да отбележи.

Втората част започна с опасен удар на Фермин Лопес, който бе отразен от Куртоа. Малко след това последва и първото по-сериозно напрежение между двата отбора. Двата отбора се сдърпаха, а всичко започна от разправия между Дани Олмо и Раул Асенсио, като в крайна сметка и двамата получиха жълти картони. Няколко минути по-късно пък Ерик Гарсия удари с лакът в наказателното поле Джуд Белингам, в резултат на което разкървави англичанина. Реферът Алегандро Ернандес Ернандес обаче прецени, че няма нищо нередно. В 57-ата минута Феран пък можеше да реши всичко, но Куртоа изби в корнер удара му.

Последва отменен гол на Белингам заради засада, а след това в игра за Барселона се появиха Рафиня и Френки Де Йонг. Реал пък отново опита някакъв натиск и пак изпълни няколко корнера, но с изключение на блокиран удар с глава на Чуамени не създадоха кой знае какво. Последва ново спречкване между двата отбора, при която Трент Александър-Арнолд изблъска Рафиня и получи жълт картон, а бразилецът и сънародника му Винисиус си размениха гневни реплики. Самият Рафиня можеше да направи резултата класически в 82-рата минута, но стреля в тялото на Куртоа. Малко след това и влезлият от пейката Роберт Левандовски пропусна да се разпише.

