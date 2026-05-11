Нико Уилямс избегна сериозна травма и ще бъде готов за Световното първенство

След напрегнатите минути по време на двубоя между Атлетик Билбао и Валенсия през уикенда, феновете на испанския национален отбор затаиха дъх. Нико Уилямс, един от най-обещаващите футболисти на „Ла Фурия Роха“, напусна терена с болка в левия крак, а първоначалните опасения вещаеха дълго отсъствие и дори пропускане на предстоящия Мондиал в САЩ, Мексико и Канада.

За щастие, резултатите от обстойните медицински прегледи, цитирани от испанското издание „Марка“, разсеяха мрачните прогнози. Оказа се, че Уилямс е получил мускулна травма, която ще наложи около три седмици възстановяване. Това означава, че младият нападател ще пропусне само приятелския мач на Испания срещу Ирак на 4 юни в Ла Коруня, но ще бъде напълно готов за старта на Световното първенство на 15 юни, когато Испания се изправя срещу Кабо Верде.

Селекционерът на испанския национален отбор, Луис де ла Фуенте, следи отблизо не само възстановяването на Нико Уилямс, но и на други важни фигури като Ламин Ямал, Микел Мерино и Виктор Муньос. Въпреки леките здравословни проблеми в състава, надеждите за силно представяне на „Ла Фурия Роха“ на световната сцена остават непоклатими.

Въпреки краткото отсъствие на Нико Уилямс, испанските фенове могат да си отдъхнат – младата звезда ще бъде на разположение за най-важните битки това лято.