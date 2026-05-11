Билетите за сблъсъка Левски – ЦСКА излизат в продажба във вторник

11 Май, 2026 19:26 541 2

Двубоят е тази събота

Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Едно от най-очакваните спортни събития у нас – дербито между вечните съперници Левски и ЦСКА, наближава с пълна сила. Двата гранда ще премерят сили на 16 май от 16:00 часа на емблематичния Национален стадион „Васил Левски“, а страстите вече кипят сред привържениците.

Официално бе обявено, че билетите за големия мач ще бъдат пуснати в продажба във вторник, 12 май, точно в 10:00 часа сутринта. Феновете на сините и червените ще могат да се сдобият с пропуски както онлайн, така и на касите около стадиона. Очаква се огромен интерес и бързо изчерпване на най-добрите места, затова организаторите съветват запалянковците да не отлагат покупката.

Ето какво съобщиха за своите фенове от Левски:

Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 15 май (петък) от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В събота, 16 май, билети ще се продават на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя.

Ето какво съобщиха за своите фенове от ЦСКА:

Онлайн в мрежата на Eventim, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч.). В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (16 май) билети за „армейските“ сектори ще се продават:

Онлайн в мрежата на Eventim. В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12. В мобилния фен магазин на ЦСКА, който ще бъде разположен на паркинга пред ст. „Българска армия“ от 12:00 ч.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрБр

    1 2 Отговор
    КР за Лесна, ОЛЕ!

    19:56 11.05.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Кратък урок по българска граматика :

    „Пускат в продажба“ (Активен залог): Използва се, когато говорим за действието, извършвано от някой (организатор, фирма, продавач).
    Пример: „Утре пускат в продажба билетите за концерта.“

    „Излизат в продажба“ (Пасивен/Състояние): Фокусира се върху продукта, който става достъпен за купуване.
    Пример: „Новите телефони излизат в продажба следващата седмица "

    19:56 11.05.2026

