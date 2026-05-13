Разкриха колко са поискали Славия от ЦСКА и Лудогорец за Кристиян Балов

ЦСКА и Лудогорец са попитали Славия за един от най-големите таланти в българския футбол - Кристиян Балов, съобщава Gong.bg. От "Овча купел" обаче са ги сюрпризирали неприятно с цената, която са му поставили.

Тя е точно 2 млн. евро, което е наистина огромна цифра за 19-годишен роден футболист. През този сезон Балов направи страхотно впечатление. До момента той записа 31 мача, в които вкара 5 гола и даде 7 асистенции. Той дебютира и за националния тим при успеха с 10:2 над Соломонови острови.

В момента Балов лекува лека травма, заради която пропусна последните двубои на Славия.

Наскоро пред Gong.bg президентът на "белите" Венци Стефанов разкри, че предпочита да продаде Балов в чужбина, а интересът към него е огромен.

Както е известно, от следващия сезон всеки отбор от елита трябва да започва в мачовете от efbet Лига с един български играч до 23 години, който задължително трябва да остане на терена поне 45 минути. Точно поради тази причина цената на доста от талантливите младоци в първенството се повиши драстично.