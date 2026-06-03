Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново заседание по делото срещу бившия премиер Кирил Петков, свързано с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова от март 2022 г.
Според обвинението на прокуратурата, Петков е извършил длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател, като е превишил правомощията си и е разпоредил задържането на тримата без достатъчно законово основание. Посочва се още, че той е оказал натиск върху полицейски служители за предприемане на действия по неотложност, включително претърсвания без предварително съдебно разрешение.
Обвинителният акт е внесен в съда през януари 2025 г. В края на април Софийският градски съд приема, че няма съществени процесуални нарушения и дава ход на делото по същество. В следващите месеци процесът продължава с разпити на свидетели и събиране на доказателства, като до момента са разпитани над 40 души и са приобщени видеоматериали.
През ноември 2025 г. в съдебната зала са изслушани свидетели и са обсъдени доказателства, а през януари 2026 г. са разпитани високопоставени полицейски служители, участвали в подготовката и изпълнението на операцията. Един от свидетелите твърди, че преди арестите е имало среща в Министерския съвет с участието на Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев.
На заседание през март 2026 г. съдът отказва да приеме като доказателство видеозапис от изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент. Прокуратурата заявява, че ще поиска записа по друг ред.
Същия месец Лаура Кьовеши заявява пред евродепутати, че Европейската прокуратура не е имала отношение към ареста на Бойко Борисов през 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мидал и Ореден
11:11 03.06.2026
2 Петьо Евров
11:15 03.06.2026
3 гражданин
11:16 03.06.2026
4 604
11:27 03.06.2026
5 Сатана Z
11:32 03.06.2026
6 Различно мнение
11:33 03.06.2026
7 Сульо
Коментиран от #9
11:34 03.06.2026
8 Дайте му награда ...
Кирил Петков и Бойко Рашков, заслужават похвала и награда а не съд!!!
Време е и Премиера Румен Радев да покаже , как се работи против мафията ...?
Но ...айде поне " 100 дни на поста , дано да разберем доста"!!!
11:34 03.06.2026
9 Ти завиждаш ли му...
До коментар #7 от "Сульо":за двойното гражданство бе к-тил...??
11:36 03.06.2026