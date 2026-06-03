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Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

3 Юни, 2026 11:06 501 9

  • кирил петков-
  • севдалина арнаудова-
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Прокуратурата разследва дали е оказал натиск върху полицейски служители за действия по неотложност

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ново заседание по делото срещу бившия премиер Кирил Петков, свързано с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова от март 2022 г.

Според обвинението на прокуратурата, Петков е извършил длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател, като е превишил правомощията си и е разпоредил задържането на тримата без достатъчно законово основание. Посочва се още, че той е оказал натиск върху полицейски служители за предприемане на действия по неотложност, включително претърсвания без предварително съдебно разрешение.

Обвинителният акт е внесен в съда през януари 2025 г. В края на април Софийският градски съд приема, че няма съществени процесуални нарушения и дава ход на делото по същество. В следващите месеци процесът продължава с разпити на свидетели и събиране на доказателства, като до момента са разпитани над 40 души и са приобщени видеоматериали.

През ноември 2025 г. в съдебната зала са изслушани свидетели и са обсъдени доказателства, а през януари 2026 г. са разпитани високопоставени полицейски служители, участвали в подготовката и изпълнението на операцията. Един от свидетелите твърди, че преди арестите е имало среща в Министерския съвет с участието на Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев.

На заседание през март 2026 г. съдът отказва да приеме като доказателство видеозапис от изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент. Прокуратурата заявява, че ще поиска записа по друг ред.

Същия месец Лаура Кьовеши заявява пред евродепутати, че Европейската прокуратура не е имала отношение към ареста на Бойко Борисов през 2022 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мидал и Ореден

    4 2 Отговор
    Делото трябва да се прекрати и да премине в честване. Киречо една работа свърши, естествено в негов стил, за която да го похвалиш!

    11:11 03.06.2026

  • 2 Петьо Евров

    1 5 Отговор
    Казах му на Киртака да остави яка пачка у джуджета и сичко ше се потули ма той се стиска и ше страда

    11:15 03.06.2026

  • 3 гражданин

    7 1 Отговор
    Боко от преди 20 г. трябваше да е в затвора !!Та той съдра държавата и народа , както турците не успяха за пет века !!

    11:16 03.06.2026

  • 4 604

    1 0 Отговор
    А дело за убитите с нсо КОГА?

    11:27 03.06.2026

  • 5 Сатана Z

    2 1 Отговор
    С тази си постъпка Кирчо е герой.Арестува трите главни корумпета в България,които Васил Божков - Черепахата захранваше всеки месец с по 60 000 000 лева.Сега го съдят за това ,че си е свършил работата

    11:32 03.06.2026

  • 6 Различно мнение

    1 0 Отговор
    Да погледнем обаче и от друг ъгъл по повод събраните данни по време на разследване водещи към евентуална незаконна дейност на задържаните лица. Там, какво стана и защо не са внесени в съда. Тогава нямаше да има въпроси с незаконни арести, закона щеше да бъде приложен и страните щяха да си понесат отговорността. По редица разследвания, трябва да се проведат разследвания, как се разделиха, промениха обвинителни диспозитиви и състави от НК, как се изпраха извършители обвинени със странни доводи.

    11:33 03.06.2026

  • 7 Сульо

    2 1 Отговор
    Този господин само заради лъжата за двойното гражданство трябва да лежи при бай Ставри.Втория етаж,южното крило.Строг но справедлив.След това за другите поразии които стори на държавата.Отвратително просто парче.Няма и никаква диплома от Харвард.Долнопробен лъжец и интригант.

    Коментиран от #9

    11:34 03.06.2026

  • 8 Дайте му награда ...

    1 1 Отговор
    Не "измислен" от "Хунтата" съд !!!
    Кирил Петков и Бойко Рашков, заслужават похвала и награда а не съд!!!
    Време е и Премиера Румен Радев да покаже , как се работи против мафията ...?
    Но ...айде поне " 100 дни на поста , дано да разберем доста"!!!

    11:34 03.06.2026

  • 9 Ти завиждаш ли му...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сульо":

    за двойното гражданство бе к-тил...??

    11:36 03.06.2026

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