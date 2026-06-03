Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново заседание по делото срещу бившия премиер Кирил Петков, свързано с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова от март 2022 г.

Според обвинението на прокуратурата, Петков е извършил длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател, като е превишил правомощията си и е разпоредил задържането на тримата без достатъчно законово основание. Посочва се още, че той е оказал натиск върху полицейски служители за предприемане на действия по неотложност, включително претърсвания без предварително съдебно разрешение.

Обвинителният акт е внесен в съда през януари 2025 г. В края на април Софийският градски съд приема, че няма съществени процесуални нарушения и дава ход на делото по същество. В следващите месеци процесът продължава с разпити на свидетели и събиране на доказателства, като до момента са разпитани над 40 души и са приобщени видеоматериали.

През ноември 2025 г. в съдебната зала са изслушани свидетели и са обсъдени доказателства, а през януари 2026 г. са разпитани високопоставени полицейски служители, участвали в подготовката и изпълнението на операцията. Един от свидетелите твърди, че преди арестите е имало среща в Министерския съвет с участието на Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев.

На заседание през март 2026 г. съдът отказва да приеме като доказателство видеозапис от изслушване на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши в Европейския парламент. Прокуратурата заявява, че ще поиска записа по друг ред.

Същия месец Лаура Кьовеши заявява пред евродепутати, че Европейската прокуратура не е имала отношение към ареста на Бойко Борисов през 2022 г.