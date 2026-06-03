Якуб Меншик среща Александър Зверев на полуфиналите на "Ролан Гарос"

Преди по-малко от седмица Якуб Меншик беше изведен от корта в инвалидна количка, след като получи тежки крампи. Сега 20-годишният чешки тенисист е полуфиналист на Откритото първенство на Франция.

Високият 195 сантиметра Меншик използва атакуващата си стил на игра, за да сложи край на успешната серия на бразилеца Жоао Фонсека след победа с 6:4, 6:3, 7:6(3) на четвъртфиналите.

Това беше най-убедителното представяне на чеха досега на "Ролан Гарос", след като се бореше физически проблеми в горещата вълна през първата седмица. След като победи Мариано Навоне с тайбрек в петия сет във втория кръг, той падна на корта и се нуждаеше от медицинска помощ. Меншик да се изправи, след което беше изведен в инвалидна количка.

Два дни по-късно чехът все още изглеждаше слаб, когато загуби първия сет с 0:6 от Алекс де Минор, но след това спечели три поредни сета за обрата.

„Това беше едно от най-добрите ми представяния досега“, каза Меншик след победата си над Фонсека.

19-годишният бразилец победи 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия) в пет сета в третия кръг, а след това елиминира двукратния финалист Каспер Рууд (Норвегия) в четвъртия кръг.

За място на финала в неделя, Меншик ще се изправи срещу втория поставен Александър Зверев (Германия), който елиминира испанеца Рафаел Ходар със 7:6(3), 6:1, 6:3.

Меншик е спечелил само две титли в кариерата си и нито една от тях не е на клей. Той победи Джокович в три сета на финала в Маями миналата година за първата си титла. Втората му в Окланд, Нова Зеландия, тази година също е на твърди кортове.

Чехът пропиля шест мачбола в последния гейм, преди Фонсека в крайна сметка да задържи подаването си. След това той бързо пое контрола над тайбрека и затвори мача.

„Последните 20-30 минути бяха просто наистина лудост. Радвам се, че успях да остана психически фокусиран и спокоен“, завърши той.