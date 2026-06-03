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Пътник от Дубай се опита да внесе половин милион евро в брой на международното летище в Атина

Пътник от Дубай се опита да внесе половин милион евро в брой на международното летище в Атина

3 Юни, 2026 10:46 955 5

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При влизане на територията на Гърция пътникът не е подал декларация

Пътник от Дубай се опита да внесе половин милион евро в брой на международното летище в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцки гражданин се опита да внесе половин милион евро в брой на международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА.

Гръцкият гражданин е пристигнал от Дубай, се посочва в официално съобщение на Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ).

При проверка в залата за пристигащи от страни извън Шенгенското пространство в ръчния багаж на пътуващия е открита голяма недекларирана сума. При преброяване на парите е установено, че става въпрос за 500 000 евро в банкноти по 500 евро. При влизане на територията на Гърция пътникът не е подал изискваната от закона декларация.

Сумата е иззета. Митническите власти разследват случая.


Гърция
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  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Делян Пеевски ли се казва?

    10:49 03.06.2026

  • 2 хехе

    9 0 Отговор
    шиши изгорЕ хванаха му мулето с парите.

    10:50 03.06.2026

  • 3 Чочо

    5 0 Отговор
    Този е "муле".Не вярвам собственик на такава сума да е толкова тъп и да не направи превод.А и номинала от 500 евро на банкнотите е съвсем съмнителен.Да лежи сега на някой остров,че да му дойде акъла.Гърция имат страхотна полиция.Как ги подбират не зная.Умни,интелигентни мъже.Няма ги чобаните и селяндури като тук които не владеят езици,че не рядко дори и български."Чича му го урЕдил".

    11:01 03.06.2026

  • 4 Жожи

    2 0 Отговор
    Шише има собствен самолет и досега не са го проверявали на българско летище, а май и на турско, така че сигурно е преместил парите без проблем.

    11:10 03.06.2026

  • 5 ХиХи

    2 0 Отговор
    Гръцкия бай чекмеджан

    11:10 03.06.2026

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