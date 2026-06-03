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Зам.-кмет на Варна за „Баба Алино“: Подробният устройствен план не може да узакони нелегален строеж

Зам.-кмет на Варна за „Баба Алино“: Подробният устройствен план не може да узакони нелегален строеж

3 Юни, 2026 10:51 695 18

  • баба алино-
  • незаконен строеж

Това, че една сграда е нанесена в кадастъра, не означава, че е законна, подчерта той

Зам.-кмет на Варна за „Баба Алино“: Подробният устройствен план не може да узакони нелегален строеж - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава скандалът около т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA зам.-кметът на община Варна инж. Пламен Китипов коментира изнесени документи и твърдения, че чрез устройствени планове се узаконява незаконно строителство.

„ПУП има действие само напред. Той по никакъв начин не може да регламентира строителството, което се е случило преди това и е незаконно“, заяви Китипов. По думите му няма начин през споменатия документ да бъде легитимирано незаконното строителство, тъй като това е категорично разписано в закона.

Той подчерта още, че подробният устройствен план не може да узакони незаконен строеж, както и че нанесените в кадастъра незаконни сгради остават незаконни, независимо дали има ПУП или не.

По отношение на изнесените публично документи с негов подпис, Китипов обясни, че става дума за „заповед за разрешаване изработване на ПУП, която е административна услуга“, като общината е длъжна да я изпълнява при липса на законови пречки. „Това е първата стъпка от дълъг процес“, допълни той.

Зам.-кметът категорично отхвърли твърденията, че чрез този документ се създават условия за узаконяване на вече построени обекти: „Това противоречи на закона“.

Китипов коментира и казуса с кадастъра, като заяви, че в него се появяват и незаконни сгради, тъй като регистърът отразява фактическото състояние, а не законността на строежа. „Това, че е нанесена в кадастъра, не означава, че е законна“, подчерта той.

По думите му има и сериозен проблем с институционалния контрол и координация - размиване на отговорностите между район Приморски и общината. Той допълни, че в процеса са участвали множество институции, включително контролни органи, нотариуси и експлоатационни дружества.

Относно началото на проверките Китипов посочи, че сигналите са започнали да се обработват в края на 2024 г., като са последвали действия от редица институции. Той обаче отбеляза, че достъпът на проверяващи до имотите е бил възпрепятстван.

На въпрос кога е разбрал за строителството в района, зам.-кметът отговори: „Разбрах от политически информации на „Възраждане“ и публични дискусии в края на миналата година или началото на тази“, като уточни, че не е следил инвестиционния процес.

Китипов добави още, че в случая става дума за мащабен комплекс с обща инфраструктура, включително улици, водопровод и електрозахранване, което усложнява контрола и проследяването на процеса.

Той заяви, че документите, които са с негов подпис, по никакъв начин не могат да бъдат използвани като доказателство за законност на строежите, а незаконното строителство подлежи на премахване по реда на закона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 6 Отговор
    И отново цялата измама е на ПП и ДБ!!! Абдалите от паветата да протестират - Свобода за Благо !!!

    Коментиран от #2, #14

    10:53 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всички сте за измитане

    7 0 Отговор
    Затвор за вас, срам и резил, пфу

    10:56 03.06.2026

  • 4 Дориана

    6 4 Отговор
    Незаконния град край Варна в местността „Баба Алино" трябва да бъде затворен и разрушен. Кмета на Варна да не се ослушва , защото и тай е един от главните виновници за националното предателство и корупционната схема и да издаде заповед за разрушаване.

    Коментиран от #6, #8

    10:57 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Още едно байганьовско неграмотно добиче. Ще бъде разрушен...като минат съдебните дела. Които ще се проточат с години. Чаткаш ли бе главо куха?

    Коментиран от #18

    11:01 03.06.2026

  • 7 темида

    4 1 Отговор
    бля,бля,бля,докато не вкарам няколко тикви и шишета в затвора,ще гнием и умираме бавно и сигурно като народ и държава!!!

    11:03 03.06.2026

  • 8 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Чети ма уфсъ!

    "Камарата на строителите: По-лесно е да се строи незаконно, отколкото да се събаря!"

    Не стига че си избират само някакви бАклуци байганьовските ориенталци...ами и да четат не могат.

    11:04 03.06.2026

  • 9 БОЦ - ко

    6 0 Отговор
    Нас ни пази,
    Онзи с генералските лампази,
    С къщата във Барселона,
    На "Бикини" комтаньона !

    Коментиран от #12

    11:06 03.06.2026

  • 10 АрхитектЪ

    10 0 Отговор
    За да бъде нанесена в АГ(агенция по кадастъра) за сградата са съставени множество документи. Част от тях се подписват от Общински служители по местонахождение на имота. Така че щом сградата е незаконна, а е нанесена в кадастъра значи Строителния надзор и слижителите в Общината са подписали документи с невярно съдържание.

    11:08 03.06.2026

  • 11 чудесно . следователно могат да го

    2 0 Отговор
    премахнат . така си мислех и преди седмица . все пак прането на пари често става чрез строителство и покупко продажба на имоти . явно има някаква щета . тези цени . става дума за около общо 30 милиона евро . това че е инвеститор не го прави почетен гражданин на Варна . дори може да е свързан с украинската мафия . помним Луканов и атентата срещу Петров . чисти украинци бяха замесени . щом неможе да се узакони следователно се премахва . украинеца само е спечелил . и според мен добре .

    11:16 03.06.2026

  • 12 Пенчо

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "БОЦ - ко":

    Е, какво като ББ е имал къща в Барселона... ако наистина е имал! Това доказал ли го е някой, например с нотариален акт, в който фигурира името Бойко Борисов? Ами защо тогава не коментираш имотите на пиян дето Бойко Рашков и неговите 25 тоалетни, булонките с пачките и т. н.

    Коментиран от #16

    11:17 03.06.2026

  • 13 Анонимен

    3 0 Отговор
    Тоя дефакто се призна за виновен. ПУП-а не можел за узакони, а как доказваш, че нещо незаконно го е имало преди това - никак, одобрявайки ПУП-а те стават абсолютно неразличими! "ако си нямал законови пречи", а такива имаше БОЛ.

    11:22 03.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 0 Отговор
    Вън укрите от България

    11:27 03.06.2026

  • 16 БОЦ - ко

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    Много пъти съм коментирал въпросния, който чрез СЛЕД БРАЧНАО споразумение с "другарката" си, стана горд собственик на въпросните кен.ефи.
    Аз бръсна всички без изключение,
    /за да не си изгубя клиентелата/.

    11:30 03.06.2026

  • 17 Ама как се гърчат

    0 0 Отговор
    като дъждовни червеи всиките!
    Накрая пазачът на строежа ще е виновен, че не е пуснал проверяващи.

    11:30 03.06.2026

  • 18 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Незаконното строителство подлежи на премахване по реда на закона. Никой не е над закона. Така, че съдебните дела могат да си водят потърпевшите, които са купили незаконните имоти. Да си търсят парите от продавачите.

    11:39 03.06.2026

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