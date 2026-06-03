Зам.-кмет на Варна за „Баба Алино“: Подробният устройствен план не може да узакони нелегален строеж

Продължава скандалът около т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA зам.-кметът на община Варна инж. Пламен Китипов коментира изнесени документи и твърдения, че чрез устройствени планове се узаконява незаконно строителство.

„ПУП има действие само напред. Той по никакъв начин не може да регламентира строителството, което се е случило преди това и е незаконно“, заяви Китипов. По думите му няма начин през споменатия документ да бъде легитимирано незаконното строителство, тъй като това е категорично разписано в закона.

Той подчерта още, че подробният устройствен план не може да узакони незаконен строеж, както и че нанесените в кадастъра незаконни сгради остават незаконни, независимо дали има ПУП или не.

По отношение на изнесените публично документи с негов подпис, Китипов обясни, че става дума за „заповед за разрешаване изработване на ПУП, която е административна услуга“, като общината е длъжна да я изпълнява при липса на законови пречки. „Това е първата стъпка от дълъг процес“, допълни той.

Зам.-кметът категорично отхвърли твърденията, че чрез този документ се създават условия за узаконяване на вече построени обекти: „Това противоречи на закона“.

Китипов коментира и казуса с кадастъра, като заяви, че в него се появяват и незаконни сгради, тъй като регистърът отразява фактическото състояние, а не законността на строежа. „Това, че е нанесена в кадастъра, не означава, че е законна“, подчерта той.

По думите му има и сериозен проблем с институционалния контрол и координация - размиване на отговорностите между район Приморски и общината. Той допълни, че в процеса са участвали множество институции, включително контролни органи, нотариуси и експлоатационни дружества.

Относно началото на проверките Китипов посочи, че сигналите са започнали да се обработват в края на 2024 г., като са последвали действия от редица институции. Той обаче отбеляза, че достъпът на проверяващи до имотите е бил възпрепятстван.

На въпрос кога е разбрал за строителството в района, зам.-кметът отговори: „Разбрах от политически информации на „Възраждане“ и публични дискусии в края на миналата година или началото на тази“, като уточни, че не е следил инвестиционния процес.

Китипов добави още, че в случая става дума за мащабен комплекс с обща инфраструктура, включително улици, водопровод и електрозахранване, което усложнява контрола и проследяването на процеса.

Той заяви, че документите, които са с негов подпис, по никакъв начин не могат да бъдат използвани като доказателство за законност на строежите, а незаконното строителство подлежи на премахване по реда на закона.