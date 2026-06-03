Зам.-кмет на Варна за „Баба Алино“: Подробният устройствен план не може да узакони нелегален строеж

Продължава скандалът около т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA зам.-кметът на община Варна инж. Пламен Китипов коментира изнесени документи и твърдения, че чрез устройствени планове се узаконява незаконно строителство.
„ПУП има действие само напред. Той по никакъв начин не може да регламентира строителството, което се е случило преди това и е незаконно“, заяви Китипов. По думите му няма начин през споменатия документ да бъде легитимирано незаконното строителство, тъй като това е категорично разписано в закона.
Той подчерта още, че подробният устройствен план не може да узакони незаконен строеж, както и че нанесените в кадастъра незаконни сгради остават незаконни, независимо дали има ПУП или не.
По отношение на изнесените публично документи с негов подпис, Китипов обясни, че става дума за „заповед за разрешаване изработване на ПУП, която е административна услуга“, като общината е длъжна да я изпълнява при липса на законови пречки. „Това е първата стъпка от дълъг процес“, допълни той.
Зам.-кметът категорично отхвърли твърденията, че чрез този документ се създават условия за узаконяване на вече построени обекти: „Това противоречи на закона“.
Китипов коментира и казуса с кадастъра, като заяви, че в него се появяват и незаконни сгради, тъй като регистърът отразява фактическото състояние, а не законността на строежа. „Това, че е нанесена в кадастъра, не означава, че е законна“, подчерта той.
По думите му има и сериозен проблем с институционалния контрол и координация - размиване на отговорностите между район Приморски и общината. Той допълни, че в процеса са участвали множество институции, включително контролни органи, нотариуси и експлоатационни дружества.
Относно началото на проверките Китипов посочи, че сигналите са започнали да се обработват в края на 2024 г., като са последвали действия от редица институции. Той обаче отбеляза, че достъпът на проверяващи до имотите е бил възпрепятстван.
На въпрос кога е разбрал за строителството в района, зам.-кметът отговори: „Разбрах от политически информации на „Възраждане“ и публични дискусии в края на миналата година или началото на тази“, като уточни, че не е следил инвестиционния процес.
Китипов добави още, че в случая става дума за мащабен комплекс с обща инфраструктура, включително улици, водопровод и електрозахранване, което усложнява контрола и проследяването на процеса.
Той заяви, че документите, които са с негов подпис, по никакъв начин не могат да бъдат използвани като доказателство за законност на строежите, а незаконното строителство подлежи на премахване по реда на закона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2, #14
10:53 03.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всички сте за измитане
10:56 03.06.2026
4 Дориана
Коментиран от #6, #8
10:57 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хаха
До коментар #4 от "Дориана":Още едно байганьовско неграмотно добиче. Ще бъде разрушен...като минат съдебните дела. Които ще се проточат с години. Чаткаш ли бе главо куха?
Коментиран от #18
11:01 03.06.2026
7 темида
11:03 03.06.2026
8 хаха
До коментар #4 от "Дориана":Чети ма уфсъ!
"Камарата на строителите: По-лесно е да се строи незаконно, отколкото да се събаря!"
Не стига че си избират само някакви бАклуци байганьовските ориенталци...ами и да четат не могат.
11:04 03.06.2026
9 БОЦ - ко
Онзи с генералските лампази,
С къщата във Барселона,
На "Бикини" комтаньона !
Коментиран от #12
11:06 03.06.2026
10 АрхитектЪ
11:08 03.06.2026
11 чудесно . следователно могат да го
11:16 03.06.2026
12 Пенчо
До коментар #9 от "БОЦ - ко":Е, какво като ББ е имал къща в Барселона... ако наистина е имал! Това доказал ли го е някой, например с нотариален акт, в който фигурира името Бойко Борисов? Ами защо тогава не коментираш имотите на пиян дето Бойко Рашков и неговите 25 тоалетни, булонките с пачките и т. н.
Коментиран от #16
11:17 03.06.2026
13 Анонимен
11:22 03.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 КОЛЬО ПАРЪМА
11:27 03.06.2026
16 БОЦ - ко
До коментар #12 от "Пенчо":Много пъти съм коментирал въпросния, който чрез СЛЕД БРАЧНАО споразумение с "другарката" си, стана горд собственик на въпросните кен.ефи.
Аз бръсна всички без изключение,
/за да не си изгубя клиентелата/.
11:30 03.06.2026
17 Ама как се гърчат
Накрая пазачът на строежа ще е виновен, че не е пуснал проверяващи.
11:30 03.06.2026
18 Дориана
До коментар #6 от "хаха":Незаконното строителство подлежи на премахване по реда на закона. Никой не е над закона. Така, че съдебните дела могат да си водят потърпевшите, които са купили незаконните имоти. Да си търсят парите от продавачите.
11:39 03.06.2026