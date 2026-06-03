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5:4! Вегас спечели драматично първия мач от финала за Купа "Стенли" срещу Каролина

5:4! Вегас спечели драматично първия мач от финала за Купа "Стенли" срещу Каролина

3 Юни, 2026 10:35 422 1

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Играе се до 4 победи

5:4! Вегас спечели драматично първия мач от финала за Купа "Стенли" срещу Каролина - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

В първа среща от финала за Купа "Стенли" на Националната хокейна лига на САЩ и Канада Вегас се наложи над Каролина с 5:4 като гост. Играе се до 4 победи.

Томаш Хертъл получи пас от Колтън Сисън и преодоля Фредерик Андерсън 3:24 минути преди края на третия период, извеждайки Вегас Голдън Найтс до победа над Каролина Хърикейн с 5:4 в първия мач от финала за Купа "Стенли".

Това бе седмата поредна победа на Вегас в плейофите, започвайки с последните два мача от серията от шест двубоя от втория кръг срещу Анахайм и след това четирите поредни успеха срещу спечелилия Президентския трофей Колорадо Аваланш. Тази серия включваше преодоляване на пасив от 0:3 от Вегас, за да спечели третия мач, а сега Голдън Найтс последваха примера, като заличиха пасив от 0:2 в първия период срещу отбора, който завърши втори след Аваланш в редовния сезон.

Вторият мач от серията до седем двубоя е в четвъртък, когато Каролина отново ще бъде домакин.

За победителите точни бяха още Ши Тиодор, Иван Барбашев, Уилям Карлсон и Брет Хаудън, а за гостите Николай Елерс на два пъти и по веднъж Джордан Стаал и Гостисбеър.

Хаудън, с 11-ия си гол в плейофите, пое еднолично мястото на водещ реализатор за всички времена, изпреварвайки руския нападател на Вегас Голдън Найтс Павел Дорфоев.

Това е третото участие за Купа "Стенли" и за двата отбора. Каролина спечели трофея през 2006-а, а Вегас - през 2023-а. Тимовете достигнаха до финал съответно през 2002 и 2018 година. Вегас играе в НХЛ от сезон 2017/2018.


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