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Украинската армия промени тактиката си и сега Путин се насочва към поражението
  Тема: Украйна

Украинската армия промени тактиката си и сега Путин се насочва към поражението

3 Юни, 2026 11:09 1 046 33

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  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Донецк и Луганск в крайна сметка може да бъдат обкръжени – не от тежко украинско оборудване, а от украински дронове

Украинската армия промени тактиката си и сега Путин се насочва към поражението - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Hill The Hill

Събитията от последните дни в Украйна и Русия коренно промениха картината на войната, както и отношението към руския агресор, пише Игор Бондар в коментар, публикуван от The Hil, цитиран от Фокус.

Наскоро се появи показателен знак за тази промяна: за първи път от почти 20 години Русия проведе своя празничен годишен парад на Червения площад без танкове и ракети. Путин бе принуден да отмени участието на тежката военна техника от страх от украински удар.

През последните седмици възприятията за Русия се промениха по целия свят. Идеологическата експанзия на Русия не беше подкрепена и от събитията на културния фронт: неотдавнашна протестна акция на руската рок група Pussy Riot прекъсна усилията на правителството да включи Русия в европейската културна политика чрез изкуството по време на събитие във Венеция.

Путин също така внезапно промени реториката си по отношение на Украйна. Той вече не нарича властите в Киев "наркомани“ и "неонацисти“, които са "взели за заложници целия украински народ“. Вместо това, сега той учтиво се обръща с "господин Зеленски“, когато говори за украинския президент. Той дори изглежда отваря възможност за среща с него.

Причините са ясни. Руският диктатор наистина усети силата на украинската армия. Нейните удари дълбоко в руска територия нанасят сериозни щети на руската военна машина и на морала на населението. Междувременно Русия се опитва да използва ракетите и дроновете си предимно за да тероризира украинското гражданско население и да унищожава културни ценности като музея в Чернобил, като ефектът върху украинската армия е значително по-малък.

Украинските сили вече четири пъти за две седмици са унищожили нефтения терминал в Туапсе. Те са нанесли удари и по балтийските пристанища Приморск и Уст-Луга. Дори чак на изток, в Урал, те унищожават системите за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото Русия може да ги подмени.

Наред с драматичните експлозии в Туапсе и Уст-Луга има и друг важен знак за плъзгането на Русия към поражение. Благодарение на украинските дронове тактиката на водене на война се променя. Логистичният контрол, установен от тези украински въздушни сили, доведе до многобройни удари по вражеското оборудване зад линията на фронта близо до Мариупол. Той също така позволи контрол на огъня по пътищата около Донецк.

По този начин масивните удари на повече от 1200 километра навътре в руска територия, проведени от украинската армия с дронове, демонстрираха ефективността на тази стратегия. Това промени не само президентската реторика на Путин – тъй като той се страхува от украинските дронове над Червения площад – но и самата карта на руско-украинския фронт.

Можем също така да твърдим, че украинската армия променя тактиката на водене на война, като прилага модел на технологична обсада срещу окупираните територии. Вместо класическото обкръжаване на градове от пехота и танкове, Въоръжените сили на Украйна преминават към пълна огнева блокада на вражеската логистика чрез масово използване на дронове.

В резултат на това цялата територия, окупирана от руски войски и извън украински контрол, рано или късно ще стане смъртоносно опасна за руснаците. Донецк и Луганск в крайна сметка може да бъдат обкръжени – не от тежко украинско оборудване, а от украински дронове. Такава е логиката на съвременната война, въведена от Украйна.

Реалността на фронта е дори по-сурова. През април, за първи път от 2024 г. насам, Русия загуби повече територия, отколкото превзе. И за пети пореден месец Украйна убива руски военнослужещи по-бързо, отколкото Путин може да набира заместници за тях. Като цяло, през годините на пълномащабната инвазия в Украйна са убити близо 500 000 руски войници, а ранените са още повече.

Всичко това — включително промяната в реториката на руския президент, способността на украинските сили да нарушават логистиката на врага в Русия и постепенната загуба на територия от страна на руснаците — показва една отслабена Русия, вероятно насочваща се към унизителен край.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    19 22 Отговор
    Путин ще си отиде скоро.

    Коментиран от #11

    11:11 03.06.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    17 18 Отговор
    На Путин ще му се стовари инфаркт.

    11:11 03.06.2026

  • 3 Още по-гладни

    15 9 Отговор
    Нещо се било променило, но лайкучките си остават същите и посоката все е Русия.

    11:12 03.06.2026

  • 4 Дааа

    16 5 Отговор
    Браво ! Най после войната ще свърши и умните статии за нея.

    11:12 03.06.2026

  • 5 Жожи

    5 8 Отговор
    Щом руснаците не мачкат заводите за производство на военна техника, щото били американски и Европа.

    11:13 03.06.2026

  • 6 Бай Дан

    21 10 Отговор
    Иска ви се розови понита, ама ще е само блян!

    11:13 03.06.2026

  • 7 авантгард

    21 10 Отговор
    Най-дългите статии са най-малоумни.
    Голямо старание да се манипулира.

    11:14 03.06.2026

  • 8 Разберете това

    7 9 Отговор
    Ясно показва, че Русия катастрофира военно.

    Коментиран от #30

    11:14 03.06.2026

  • 9 Да, добре

    9 9 Отговор
    ама ако реши да завари Лвов с една тактическа ядрена ракета, нещо слабо 2-3 килотона дали ще се кротне вавилонската блудница Европа?

    Коментиран от #17, #22

    11:16 03.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 авантгард

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ако предпочиташ Мечоков да дойде, да не плачкаш после.
    Ще видиш къде зимуват раците.

    11:17 03.06.2026

  • 12 Отговорът

    16 10 Отговор
    Статия писана от Окраинец.....:)))))

    11:18 03.06.2026

  • 13 нннн

    4 6 Отговор
    Твърде прибързани заключения. Ще поживем, ще видим.

    11:22 03.06.2026

  • 14 Примати

    4 9 Отговор
    През април Украйна е отвоювала 120 кв. км. През май още 280 кв. км. Бюджетния дефицит на Русия до края на април е 6 трилиона рубли. Още няколко удара на украинската армия срещу петролните терминали на Русия и още два месеца същия темп на отвоюване на окупирани територии и Путин ще направи сериозно предложение за преговори… Зеленски ще то откаже и украинската армия ще продължи да настъпва. Тогава империалистите в Русия и Путин ще се окажат съперници. За Путин ще остане или решение за тотална мобилизация или да има риск да го ликвидират. Още малко и с най - кръвожадната империя в историята на човечеството е свършено

    11:24 03.06.2026

  • 15 На фронта е патова ситуация

    6 3 Отговор
    и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. зона наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а руснаците губят много личен състав защото не се отказват.

    11:24 03.06.2026

  • 16 Петър Танев

    4 1 Отговор
    Удари по Петербург.

    11:25 03.06.2026

  • 17 Баща ти

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Да, добре":

    После няма да остане и един помияр в блатото Масква!

    11:25 03.06.2026

  • 18 Без име

    5 3 Отговор
    Я да видим кой е Игор Бондар? Украински писател и публицист. Това е най-актуалната фигура в международния новинарски поток. Украински автор и анализатор, базиран в град Харков.С какво е известен: Негови анализи за войната в Украйна се публикуват в авторитетни международни издания като американския политически сайт The Hill. Текстовете му се цитират широко в глобалните и българските медии (например в Агенция „Фокус“), особено коментарите му относно промяната в украинската военна тактика и използването на дронове срещу руската логистика. :-) :-) :-)

    11:26 03.06.2026

  • 19 Герак Митко

    3 2 Отговор
    Болни мозъци!

    11:27 03.06.2026

  • 20 ООрана държава

    4 4 Отговор
    Това и преди 3 години го писахте

    11:27 03.06.2026

  • 21 Паветник ( прос кат тъоагьоз )

    2 3 Отговор
    - Що ни се подиграват всички, че единствено ние в цял свят говориме как Украйна щяла да победи?

    11:28 03.06.2026

  • 22 За какво ти е да използваш ЯО,

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да, добре":

    всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    11:29 03.06.2026

  • 23 Кочо

    4 1 Отговор
    Путин има 2 хода - червения бутон или Макаров с 1 патрон! 9 мм! 9х18 Макаров! Начална скорост - 315 м/с!

    11:29 03.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Звездоброец

    2 0 Отговор
    "Звездите чертаят",че "Кремъл губи и приключва" - и точно това се случва !

    11:31 03.06.2026

  • 26 руската мечка

    1 0 Отговор
    ще играе казачок по командата на ВСУ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    11:31 03.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вишис

    3 0 Отговор
    Русия продава злато, за да прави бомби! Туй са златни бомби, друзя! Затуй ша питати где одят гладнити!

    11:33 03.06.2026

  • 30 Кори

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Разберете това":

    Летищата гипсирани, ж.п.-то бомбардирано, камионите изгорени! Няма патрони, няма сухари. Украйна ги парализира отзад напред. А те , горките още не са разбрали какво ги очаква!

    11:34 03.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хардлайнер

    2 0 Отговор
    Оправданието на русофилите за бавните три дня беше че русия води война на изтощение! Сега, га руските финансисти се разпискаха че уже нема дастатачна деньги, тъз теория рухна! Търсим друга!

    11:34 03.06.2026

  • 33 ПАПА ЛЪВ XIV

    1 0 Отговор
    .......Някои хора смятат че Путин е добър човек, който въпреки че убива два милиона човека, възстановява справедливостта в съседната държава където хипотетично или реално са нарушени правата на етнически руснаци. Това всъщност е вероятно само предлог за започване на агресия, целяща печалба на територия, защото при положение че на земята цари несправедливост, поквара, разврат, корупция и убийства, това дава ли ми на мен адекватно основание да пусна една по голяма бомба, и да унищожа целият живот на земята, при което гаранция ще унищожа и всичката тази несправедливост, разврат ,корупция, убийства? Ей такова е положението. Изразих се малко хиперболично, защото на някои хора им е трудничко да оценят очевидната ситуация!

    11:36 03.06.2026

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