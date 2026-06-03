Украинската армия промени тактиката си и сега Путин се насочва към поражението

Събитията от последните дни в Украйна и Русия коренно промениха картината на войната, както и отношението към руския агресор, пише Игор Бондар в коментар, публикуван от The Hil, цитиран от Фокус.
Наскоро се появи показателен знак за тази промяна: за първи път от почти 20 години Русия проведе своя празничен годишен парад на Червения площад без танкове и ракети. Путин бе принуден да отмени участието на тежката военна техника от страх от украински удар.
През последните седмици възприятията за Русия се промениха по целия свят. Идеологическата експанзия на Русия не беше подкрепена и от събитията на културния фронт: неотдавнашна протестна акция на руската рок група Pussy Riot прекъсна усилията на правителството да включи Русия в европейската културна политика чрез изкуството по време на събитие във Венеция.
Путин също така внезапно промени реториката си по отношение на Украйна. Той вече не нарича властите в Киев "наркомани“ и "неонацисти“, които са "взели за заложници целия украински народ“. Вместо това, сега той учтиво се обръща с "господин Зеленски“, когато говори за украинския президент. Той дори изглежда отваря възможност за среща с него.
Причините са ясни. Руският диктатор наистина усети силата на украинската армия. Нейните удари дълбоко в руска територия нанасят сериозни щети на руската военна машина и на морала на населението. Междувременно Русия се опитва да използва ракетите и дроновете си предимно за да тероризира украинското гражданско население и да унищожава културни ценности като музея в Чернобил, като ефектът върху украинската армия е значително по-малък.
Украинските сили вече четири пъти за две седмици са унищожили нефтения терминал в Туапсе. Те са нанесли удари и по балтийските пристанища Приморск и Уст-Луга. Дори чак на изток, в Урал, те унищожават системите за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото Русия може да ги подмени.
Наред с драматичните експлозии в Туапсе и Уст-Луга има и друг важен знак за плъзгането на Русия към поражение. Благодарение на украинските дронове тактиката на водене на война се променя. Логистичният контрол, установен от тези украински въздушни сили, доведе до многобройни удари по вражеското оборудване зад линията на фронта близо до Мариупол. Той също така позволи контрол на огъня по пътищата около Донецк.
По този начин масивните удари на повече от 1200 километра навътре в руска територия, проведени от украинската армия с дронове, демонстрираха ефективността на тази стратегия. Това промени не само президентската реторика на Путин – тъй като той се страхува от украинските дронове над Червения площад – но и самата карта на руско-украинския фронт.
Можем също така да твърдим, че украинската армия променя тактиката на водене на война, като прилага модел на технологична обсада срещу окупираните територии. Вместо класическото обкръжаване на градове от пехота и танкове, Въоръжените сили на Украйна преминават към пълна огнева блокада на вражеската логистика чрез масово използване на дронове.
В резултат на това цялата територия, окупирана от руски войски и извън украински контрол, рано или късно ще стане смъртоносно опасна за руснаците. Донецк и Луганск в крайна сметка може да бъдат обкръжени – не от тежко украинско оборудване, а от украински дронове. Такава е логиката на съвременната война, въведена от Украйна.
Реалността на фронта е дори по-сурова. През април, за първи път от 2024 г. насам, Русия загуби повече територия, отколкото превзе. И за пети пореден месец Украйна убива руски военнослужещи по-бързо, отколкото Путин може да набира заместници за тях. Като цяло, през годините на пълномащабната инвазия в Украйна са убити близо 500 000 руски войници, а ранените са още повече.
Всичко това — включително промяната в реториката на руския президент, способността на украинските сили да нарушават логистиката на врага в Русия и постепенната загуба на територия от страна на руснаците — показва една отслабена Русия, вероятно насочваща се към унизителен край.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #11
11:11 03.06.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
11:11 03.06.2026
3 Още по-гладни
11:12 03.06.2026
4 Дааа
11:12 03.06.2026
5 Жожи
11:13 03.06.2026
6 Бай Дан
11:13 03.06.2026
7 авантгард
Голямо старание да се манипулира.
11:14 03.06.2026
8 Разберете това
Коментиран от #30
11:14 03.06.2026
9 Да, добре
Коментиран от #17, #22
11:16 03.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 авантгард
До коментар #1 от "Варна 3":Ако предпочиташ Мечоков да дойде, да не плачкаш после.
Ще видиш къде зимуват раците.
11:17 03.06.2026
12 Отговорът
11:18 03.06.2026
13 нннн
11:22 03.06.2026
14 Примати
11:24 03.06.2026
15 На фронта е патова ситуация
11:24 03.06.2026
16 Петър Танев
11:25 03.06.2026
17 Баща ти
До коментар #9 от "Да, добре":После няма да остане и един помияр в блатото Масква!
11:25 03.06.2026
18 Без име
11:26 03.06.2026
19 Герак Митко
11:27 03.06.2026
20 ООрана държава
11:27 03.06.2026
21 Паветник ( прос кат тъоагьоз )
11:28 03.06.2026
22 За какво ти е да използваш ЯО,
До коментар #9 от "Да, добре":всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?
11:29 03.06.2026
23 Кочо
11:29 03.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Звездоброец
11:31 03.06.2026
26 руската мечка
11:31 03.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Вишис
11:33 03.06.2026
30 Кори
До коментар #8 от "Разберете това":Летищата гипсирани, ж.п.-то бомбардирано, камионите изгорени! Няма патрони, няма сухари. Украйна ги парализира отзад напред. А те , горките още не са разбрали какво ги очаква!
11:34 03.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хардлайнер
11:34 03.06.2026
33 ПАПА ЛЪВ XIV
11:36 03.06.2026