Доиграващият спокойно сезона Локомотив София приема борещия се за спасение Берое

Локомотив София приема Берое Стара Загора в двубой от 35-ия кръг на efbet Лига в долната осмица на класирането. Срещата започва в 20:15ч. и ще бъде ръководена от Волен Чинков. Мачът ще се излъчва по Диема спорт.

Локомотив София няма притеснения за своето място в елита и през следващия сезон. Столичните "железничари" са 11-и в класирането с 43 точки, като при успех или равен ще задминат Славия на десетото място. "Белите" вече изиграха своя двубой от кръга и са с 43 точки. Деветият Ботев Враца има актив от 44 и мач с Монтана.

Берое обаче се бори за оцеляване, като заралии за момента заемат спасителното 12-о място с 33 точки, но преследващите ги отбори са много близо до тях. Отборите от 12-о до 15-о място са събрани в четири точки, като само последният Монтана изостава от групата. Лошата новина за заралии е, че в последните мачове Локомотив София се явява доста неудобен съперник за тима.

Последният мач между двата тима завърши с успех с 2:1 за Локомотив София.