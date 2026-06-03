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Тръмп: Нарекох Нетаняху „луд“ заради ударите в Ливан

Тръмп: Нарекох Нетаняху „луд“ заради ударите в Ливан

3 Юни, 2026 16:56, обновена 3 Юни, 2026 16:56 1 500 35

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  • удари

Американският президент призна за напрегнат разговор с израелския премиер, но подчерта, че отношенията между двамата остават добри въпреки разногласията.

Тръмп: Нарекох Нетаняху „луд“ заради ударите в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди информацията за напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който го е нарекъл „луд“ заради продължаващите военни действия на Израел срещу „Хизбула“ в Ливан, предава БТА.

В интервю, публикувано днес, Тръмп призна, че е обезпокоен от влиянието на конфликта върху дипломатическите усилия за постигане на споразумение с Иран. Според него ескалацията в Ливан усложнява и забавя мирния процес в региона.

Въпреки острия тон на разговора американският президент подчерта, че отношенията му с Нетаняху остават стабилни. По думите му двамата продължават да работят ефективно заедно и ги свързва фактът, че ръководят държавите си в период на военни конфликти.

„Работим много добре заедно. Харесвам Биби много. И работя много добре с него“, заяви Тръмп пред „Ню Йорк пост“.

Според анализ на Асошиейтед прес признанието за напрежението между двамата лидери показва нарастващия натиск върху Белия дом да постигне напредък в преговорите с Иран. Продължаващият конфликт оказва влияние върху цените на енергоносителите, създава икономическа несигурност и се превръща в политическо предизвикателство за републиканците преди междинните избори.

Запитан колко дълго може да продължи кризата, Тръмп избегна конкретен срок. Той допусна, че стратегическият Ормузки проток може да остане блокиран до началото на септември, но добави, че очаква ситуацията да бъде решена по-бързо.

Американският президент отново настоя Иран да се откаже от всякакви действия, които биха могли да доведат до придобиване на ядрено оръжие, както и да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и природен газ.

Тръмп коментира и ролята на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, като заяви, че той остава ангажиран с преговорния процес и продължава да оказва влияние върху вземането на решения в Техеран.

Междувременно перспективата за трайно прекратяване на огъня остава несигурна. Военните действия в Ливан продължават, а днес израелски удар порази автомобил на оживен път южно от Бейрут само часове преди началото на нов кръг преговори между Ливан и Израел във Вашингтон.

Засега не е ясно каква е била конкретната цел на атаката. Израелските сили обикновено обясняват подобни операции с необходимостта от неутрализиране на членове на проиранската групировка „Хизбула“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити

    22 0 Отговор
    Тръмп и Нетеняху играят играта за доброто и лошото ченге.

    Коментиран от #4

    16:57 03.06.2026

  • 3 Ами...

    18 1 Отговор
    Това е единствената истина, която бай Дончо е казал досега...

    16:59 03.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    По-скоро на лошото и по-лошото ченге😉
    Абе луди за връзване ❗

    17:02 03.06.2026

  • 5 нормално

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":

    Разговор между 12 годишни.
    Луд ли си ве брат...?

    17:05 03.06.2026

  • 6 Дориана

    17 3 Отговор
    Тръмп е прав. Натаняху прекалява с бойните действия. Не разбра ли, че чрез сила не може да постигне нищо освен още повече агресия и жертви. Тръмп наистина трябва да оттегли помощта си за Израел.

    Коментиран от #15

    17:06 03.06.2026

  • 7 Утре

    12 2 Отговор
    пак ще кажеш , че "Биби" е най - големия ти приятел ! Край на войната е единственият изход от нея !

    17:08 03.06.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 3 Отговор
    "фактът, че ръководят държавите си в период на военни конфликти." -
    Ами те, евреите, вечно водят "конфликти" със съседите си,
    а пък НАГЛИТЕ КРАВАРИ водят вечно войни по целия свят...

    17:08 03.06.2026

  • 9 Швейк

    10 2 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел

    17:09 03.06.2026

  • 10 хехе

    12 2 Отговор
    от статията не ми стана ясно кой от двамата е шефа лудия смотаняхо или още по-лудия "миротворец".

    17:10 03.06.2026

  • 11 Той е луд,

    10 2 Отговор
    а ти не си,а?

    17:13 03.06.2026

  • 12 Хм...

    9 2 Отговор
    Има фетва на предишния рахбар, която забранява Иран да придобива, произвежда, купува, разработва, разполага, притежава ядрено оръжие. От това по ясен отказ на Иран от ЯО просто няма как да съществува.
    Ормузкия проток пък си беше напълно открит преди инфантилния идиот тръмп и "приятелчето" му биби да решат да се борят с вътршните си проблеми правейки се на мъже пред Иран.
    Та за какво става въпрос изобщо?

    17:15 03.06.2026

  • 13 Анонимен

    4 2 Отговор
    Май ти си най зле

    17:16 03.06.2026

  • 14 Феникс

    9 2 Отговор
    Онзи ако е луд ти какъв си. ако подг@зуваш на един луд?

    17:18 03.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Ама как да оттегли подкрепата си🤔
    Все повече коментари има, че оня дето се обеси в килията си, бил жив и то в иSSраел❗
    А и да не е - ИвреитИ имат хиляди снимки на ТръмПича и на ДОВЕДЕНАТА МУ жена, сме те все са в различни компании😉

    Коментиран от #35

    17:19 03.06.2026

  • 16 Тръмпоча лъже повече

    7 3 Отговор
    и от протежето си Моше Боташки Крадев.

    17:22 03.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    9 5 Отговор
    А Нетеняху го е нарекъл Гой и са се разбрали кой кара влака.

    17:25 03.06.2026

  • 19 Двамата сте

    9 3 Отговор
    Луди.утивай при баджо

    17:26 03.06.2026

  • 20 Факт

    7 2 Отговор
    Той с Сатаняху.луд ти слуга на лудия и ще затриете света

    17:35 03.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 УдоМача

    7 1 Отговор
    Мисля си, че един от двамата обсъждани е антихрист. Лудият на снимката е проводникът му..

    17:38 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Джихади Йово

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Който се е изрепчил на Израел":

    Израел ще изгори. Скоро!

    17:41 03.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТРЪМП НАШ

    1 1 Отговор
    Тръмп Наш.

    Още не сме ЗАБРАВИЛИ

    Каква Луда радост беше
    Обхванала
    РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
    ПО Време на Президентските избори.

    Сега няма да плюете Рижавия

    Ушанки Въшливи

    17:52 03.06.2026

  • 31 Оранжавата

    4 1 Отговор
    Кучкла клоун на изрихелците се събудила?

    17:53 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да питам":

    Да цитирам един наш евродепутат:
    " Питай ме някое друго въпросче❗"😀

    17:57 03.06.2026

  • 34 Бай Ставри

    1 1 Отговор
    Лудото ОранДжево Какаду казало на Лудото Биби луд.

    18:08 03.06.2026

  • 35 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако имаше подобни снимки ,то демократите да са ги показали по време на предизборната кампания...Не мисля ,че има такива.По скоро това е политиката на властовият център ,който стои зад Тръмп и го назначи президент ....

    18:10 03.06.2026