Тръмп: Нарекох Нетаняху „луд“ заради ударите в Ливан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди информацията за напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който го е нарекъл „луд“ заради продължаващите военни действия на Израел срещу „Хизбула“ в Ливан, предава БТА.
В интервю, публикувано днес, Тръмп призна, че е обезпокоен от влиянието на конфликта върху дипломатическите усилия за постигане на споразумение с Иран. Според него ескалацията в Ливан усложнява и забавя мирния процес в региона.
Въпреки острия тон на разговора американският президент подчерта, че отношенията му с Нетаняху остават стабилни. По думите му двамата продължават да работят ефективно заедно и ги свързва фактът, че ръководят държавите си в период на военни конфликти.
„Работим много добре заедно. Харесвам Биби много. И работя много добре с него“, заяви Тръмп пред „Ню Йорк пост“.
Според анализ на Асошиейтед прес признанието за напрежението между двамата лидери показва нарастващия натиск върху Белия дом да постигне напредък в преговорите с Иран. Продължаващият конфликт оказва влияние върху цените на енергоносителите, създава икономическа несигурност и се превръща в политическо предизвикателство за републиканците преди междинните избори.
Запитан колко дълго може да продължи кризата, Тръмп избегна конкретен срок. Той допусна, че стратегическият Ормузки проток може да остане блокиран до началото на септември, но добави, че очаква ситуацията да бъде решена по-бързо.
Американският президент отново настоя Иран да се откаже от всякакви действия, които биха могли да доведат до придобиване на ядрено оръжие, както и да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и природен газ.
Тръмп коментира и ролята на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, като заяви, че той остава ангажиран с преговорния процес и продължава да оказва влияние върху вземането на решения в Техеран.
Междувременно перспективата за трайно прекратяване на огъня остава несигурна. Военните действия в Ливан продължават, а днес израелски удар порази автомобил на оживен път южно от Бейрут само часове преди началото на нов кръг преговори между Ливан и Израел във Вашингтон.
Засега не е ясно каква е била конкретната цел на атаката. Израелските сили обикновено обясняват подобни операции с необходимостта от неутрализиране на членове на проиранската групировка „Хизбула“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тити
Коментиран от #4
16:57 03.06.2026
3 Ами...
16:59 03.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Тити":По-скоро на лошото и по-лошото ченге😉
Абе луди за връзване ❗
17:02 03.06.2026
5 нормално
До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":Разговор между 12 годишни.
Луд ли си ве брат...?
17:05 03.06.2026
6 Дориана
Коментиран от #15
17:06 03.06.2026
7 Утре
17:08 03.06.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Ами те, евреите, вечно водят "конфликти" със съседите си,
а пък НАГЛИТЕ КРАВАРИ водят вечно войни по целия свят...
17:08 03.06.2026
9 Швейк
17:09 03.06.2026
10 хехе
17:10 03.06.2026
11 Той е луд,
17:13 03.06.2026
12 Хм...
Ормузкия проток пък си беше напълно открит преди инфантилния идиот тръмп и "приятелчето" му биби да решат да се борят с вътршните си проблеми правейки се на мъже пред Иран.
Та за какво става въпрос изобщо?
17:15 03.06.2026
13 Анонимен
17:16 03.06.2026
14 Феникс
17:18 03.06.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Дориана":Ама как да оттегли подкрепата си🤔
Все повече коментари има, че оня дето се обеси в килията си, бил жив и то в иSSраел❗
А и да не е - ИвреитИ имат хиляди снимки на ТръмПича и на ДОВЕДЕНАТА МУ жена, сме те все са в различни компании😉
Коментиран от #35
17:19 03.06.2026
16 Тръмпоча лъже повече
17:22 03.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
17:25 03.06.2026
19 Двамата сте
17:26 03.06.2026
20 Факт
17:35 03.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 УдоМача
17:38 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Джихади Йово
До коментар #23 от "Който се е изрепчил на Израел":Израел ще изгори. Скоро!
17:41 03.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ТРЪМП НАШ
Още не сме ЗАБРАВИЛИ
Каква Луда радост беше
Обхванала
РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
ПО Време на Президентските избори.
Сега няма да плюете Рижавия
Ушанки Въшливи
17:52 03.06.2026
31 Оранжавата
17:53 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Да питам":Да цитирам един наш евродепутат:
" Питай ме някое друго въпросче❗"😀
17:57 03.06.2026
34 Бай Ставри
18:08 03.06.2026
35 Атина Палада
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако имаше подобни снимки ,то демократите да са ги показали по време на предизборната кампания...Не мисля ,че има такива.По скоро това е политиката на властовият център ,който стои зад Тръмп и го назначи президент ....
18:10 03.06.2026