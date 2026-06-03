Тръмп: Нарекох Нетаняху „луд“ заради ударите в Ливан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди информацията за напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който го е нарекъл „луд“ заради продължаващите военни действия на Израел срещу „Хизбула“ в Ливан, предава БТА.

В интервю, публикувано днес, Тръмп призна, че е обезпокоен от влиянието на конфликта върху дипломатическите усилия за постигане на споразумение с Иран. Според него ескалацията в Ливан усложнява и забавя мирния процес в региона.

Въпреки острия тон на разговора американският президент подчерта, че отношенията му с Нетаняху остават стабилни. По думите му двамата продължават да работят ефективно заедно и ги свързва фактът, че ръководят държавите си в период на военни конфликти.

„Работим много добре заедно. Харесвам Биби много. И работя много добре с него“, заяви Тръмп пред „Ню Йорк пост“.

Според анализ на Асошиейтед прес признанието за напрежението между двамата лидери показва нарастващия натиск върху Белия дом да постигне напредък в преговорите с Иран. Продължаващият конфликт оказва влияние върху цените на енергоносителите, създава икономическа несигурност и се превръща в политическо предизвикателство за републиканците преди междинните избори.

Запитан колко дълго може да продължи кризата, Тръмп избегна конкретен срок. Той допусна, че стратегическият Ормузки проток може да остане блокиран до началото на септември, но добави, че очаква ситуацията да бъде решена по-бързо.

Американският президент отново настоя Иран да се откаже от всякакви действия, които биха могли да доведат до придобиване на ядрено оръжие, както и да бъде възстановено свободното корабоплаване през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и природен газ.

Тръмп коментира и ролята на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменеи, като заяви, че той остава ангажиран с преговорния процес и продължава да оказва влияние върху вземането на решения в Техеран.

Междувременно перспективата за трайно прекратяване на огъня остава несигурна. Военните действия в Ливан продължават, а днес израелски удар порази автомобил на оживен път южно от Бейрут само часове преди началото на нов кръг преговори между Ливан и Израел във Вашингтон.

Засега не е ясно каква е била конкретната цел на атаката. Израелските сили обикновено обясняват подобни операции с необходимостта от неутрализиране на членове на проиранската групировка „Хизбула“.