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Емануел Поку отхвърли оферта на Лудогорец

Емануел Поку отхвърли оферта на Лудогорец

3 Юни, 2026 16:04 528 0

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Младата звезда на Алмере Сити избра да остане в Нидерландия

Емануел Поку отхвърли оферта на Лудогорец - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нидерландски футболист Емануел Поку категорично е отказал да премине в редиците на Лудогорец. Новината бе разпространена от няколко водещи медии в Нидерландия, които разкриват, че 20-годишният атакуващ играч на Алмере Сити е предпочел да продължи развитието си в родината.

Интересът на Лудогорец към Поку не е бил случаен – представители на българския шампион са наблюдавали изявите му по време на ключовия плейоф срещу Ден Бош, информира изданието "WFCGroningen". Въпреки сериозния интерес и потенциалната възможност за международна кариера, младият футболист е взел решение да остане в Алмере Сити, където се чувства комфортно и вижда перспектива за развитие.

През изминалия сезон във второто ниво на нидерландския футбол, Поку се отличи с 11 попадения и 6 асистенции – постижения, които не останаха незабелязани от европейските скаути. Неговият брат, Ернест Поку, също гради успешна кариера, като защитава цветовете на германския Байер Леверкузен.


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