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Световната 114 - Мая Чвалинска пише история на "Ролан Гарос"

Световната 114 - Мая Чвалинска пише история на "Ролан Гарос"

3 Юни, 2026 15:41 931 2

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  • спортни новини

Изненадващ възход от квалификациите до голямата сцена

Световната 114 - Мая Чвалинска пише история на "Ролан Гарос" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

24-годишната Мая Чвалинска продължава да удивлява света на тениса. Полякинята, която стартира участието си на Откритото първенство на Франция от квалификационните кръгове, вече си осигури място сред най-добрите четири, след като надделя над руската си съперничка Ана Калинская с резултат 7:6(3), 6:3 в оспорван двубой, продължил почти два часа.

Чвалинска, която дебютира на "Ролан Гарос", демонстрира изключителна воля и хладнокръвие, елиминирайки по пътя си не кого да е, а олимпийската шампионка Кинуен Жен, гръцката звезда Мария Сакари и любимката на домакините Диан Пари. С този впечатляващ поход тя се превърна във втората тенисистка в Отворената ера, достигнала полуфиналите на турнира след старт от квалификациите – истинско постижение, което ще остане в аналите на спорта.

В четвъртфиналния сблъсък Чвалинска не реализира ас, но и допусна само една двойна грешка, докато по-опитната ѝ опонентка Калинская направи шест двойни грешки и само един ас. Полякинята спечели 8 от 15 разигравания на втори сервис и допусна едва 15 непредизвикани грешки – впечатляващо постижение на фона на цели 47 грешки от страна на рускинята, която заема 24-о място в световната ранглиста.

На полуфиналите Чвалинска ще се изправи срещу една от големите фаворитки – Арина Сабаленка от Беларус, или срещу руската надежда Диана Шнайдер.


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  • 1 "в аналите на спорта"

    2 0 Отговор
    Тези "модерни" "бъл Харски" думички са символ на пропадането на територията

    Коментиран от #2

    16:05 03.06.2026

  • 2 Включително

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от ""в аналите на спорта"":

    Хвалинска стана, неизвестно защо, Чвалинска..

    16:37 03.06.2026

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