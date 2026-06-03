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Черно море ще започне подготовка в средата на месеца

Черно море ще започне подготовка в средата на месеца

3 Юни, 2026 16:25 343 1

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  • „моряците“-
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  • варна-
  • първа лига-
  • трявна

„Моряците“ се събират за първото си занимание на 15 юни

Черно море ще започне подготовка в средата на месеца - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Черно море ще започне предсезонната си подготовка на 15 юни. „Моряците“ се събират за първото си занимание на стадион „Тича“ във Варна, след като в предходните дни играчите ще преминат задължителните медицински прегледи.

През първата седмица тимът ще тренира във Варна, където ще се заложи на въвеждащи натоварвания, функционални тестове и работа за възстановяване след паузата. След това отборът се мести в Трявна, където ще протече основната част от подготовката.

В рамките на подготовката са предвидени общо шест контролни срещи.

Съперниците, датите и часовете на проверките, както и детайли за селекцията и организацията на лагера ще бъдат оповестени, както всяка година, допълнително на първата тренировка.


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