Черно море ще започне подготовка в средата на месеца

Черно море ще започне предсезонната си подготовка на 15 юни. „Моряците“ се събират за първото си занимание на стадион „Тича“ във Варна, след като в предходните дни играчите ще преминат задължителните медицински прегледи.

През първата седмица тимът ще тренира във Варна, където ще се заложи на въвеждащи натоварвания, функционални тестове и работа за възстановяване след паузата. След това отборът се мести в Трявна, където ще протече основната част от подготовката.

В рамките на подготовката са предвидени общо шест контролни срещи.

Съперниците, датите и часовете на проверките, както и детайли за селекцията и организацията на лагера ще бъдат оповестени, както всяка година, допълнително на първата тренировка.