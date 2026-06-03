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Спартак Варна бързо намери заместник на Ковальов

Спартак Варна бързо намери заместник на Ковальов

3 Юни, 2026 17:08 537 0

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Пламен Илиев подписа със "соколите"

Спартак Варна бързо намери заместник на Ковальов - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна привлече един от най-опитните и успешни български вратари – Пламен Илиев.

Трикратен шампион на България, двукратен носител на Суперкупата на България и дългогодишен национал, той пристига в клуба с богат опит, натрупан в близо 500 мача в професионалния футбол.

В кариерата си Илиев е защитавал цветовете на Левски, Лудогорец и Черно море, а също така записва успешни периоди и в румънския футбол.

С над 20 мача за националния отбор на България, той е сред най-утвърдените български вратари на своето поколение и доказан лидер както на терена, така и извън него.

По-рано днес от клуба обявиха, че се разделят със стража Максим Ковальов.


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