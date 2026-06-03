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Вальо Антов остава още година в новака в Серия А Монца

Вальо Антов остава още година в новака в Серия А Монца

3 Юни, 2026 15:00 624 2

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  • серия а

Договорът на българския национал бе удължен до лятото на 2027 г.

Вальо Антов остава още година в новака в Серия А Монца - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година, съобщиха от клуба.

25-годишният бранител се завърна в игра в края на май след операция на коляното и продължително лечение, като влезе като резерва в решаващия финален мач-реанш за промоция в Серия "А" срещу Катандзаро.

Заради травмата Антов записа само 20 игрови минути в два мача през завършилата кампания, но от Монца прецениха да продължат контракта му с още един сезон.

Българският национал премина в клуба срещу 3.9 милиона евро от родния си ЦСКА София през юли 2022 година, като досега е изиграл общо 21 мача за Монца.


Италия
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  • 1 Новичок

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    Няма кой да пише в спортният отдел,само копират спортал.Пфу...

    15:08 03.06.2026

  • 2 счетоводителя

    0 0 Отговор
    Нищо няма да направи. Като не си човек на някого, ще си стоиш млади и новак цял живот.

    15:09 03.06.2026

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