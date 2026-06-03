Холивуд срещу Тръмп: И Ричърд Гиър избухна срещу американския президент

Холивудският актьор Ричард Гиър отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на свое участие в Осло, като предупреди за нарастващите рискове пред демократичните институции и гражданските свободи в световен мащаб. Изявлението на звездата от „Хубава жена“ предизвика широк отзвук както в политическите, така и в културните среди.

По време на публична дискусия в норвежката столица 76-годишният актьор определи настоящия период като един от най-тревожните, които е наблюдавал през живота си. Гиър заяви, че е шокиран от политическите процеси в Съединените щати и от факта, че според него американското общество е допуснало сериозна ерозия на демократичните механизми.

„Преживяваме един от най-мрачните периоди, които съм виждал. Кой би предположил, че Америка може да стигне дотук?“, заяви актьорът пред аудиторията, отправяйки директни критики към управлението на Тръмп.

Носителят на наградата „Златен глобус“ обвини не само политическите лидери, но и самите граждани за случващото се. Според него обществената апатия, ниската политическа активност и липсата на достатъчно внимание към предупредителните сигнали са позволили на процеси, които смята за опасни, да се развият без сериозна съпротива.

Ричард Гиър подчерта, че тревогата му е била допълнително засилена след посещение в бившия нацистки концентрационен лагер Дахау в Германия. По думите му историята показва колко бързо могат да се променят демократичните общества, ако гражданите пренебрегват ранните признаци на авторитарни тенденции.

„Трябва да разпознаваме предупредителните знаци и да останем будни. Историята ни е показала колко бързо подобни процеси могат да се развият“, предупреди актьорът.

Това не е първият случай, в който Ричард Гиър открито критикува Доналд Тръмп. През последните години той нееднократно е заемал публични позиции срещу бившия и настоящ президент на САЩ, а през 2025 г. го определи като „побойник“ по време на друго публично събитие. Актьорът отдавна е известен със своята активна гражданска позиция и с ангажираността си към различни правозащитни каузи.

Посещението му в Осло беше свързано с участието му във Форума за свобода в Осло – едно от най-значимите международни събития, посветени на човешките права и демокрацията. По време на форума актьорът връчи Международната награда „Вацлав Хавел“ за творческа съпротива на китайския артист и дисидент Гао Джън, който остава задържан в родината си, както и на мианмарския активист Сай Сай.

Изказването на Ричард Гиър идва на фона на засилващите се обществени дебати в Съединените щати около състоянието на демократичните институции, свободата на словото и политическата поляризация. През последните години редица представители на американската филмова индустрия, сред които актьори, режисьори и продуценти, все по-често използват публичните си изяви, за да коментират политическите процеси както в САЩ, така и по света. Доналд Тръмп вече понесе удари от десетки знаменитости, сред които Робърт де Ниро, Джордж Клуни, Мерил Стрийп, Марк Ръфало, Мадона, Шер и много други.