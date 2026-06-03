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Датският голмайстор Расмус Хойлунд остава в Неапол

Датският голмайстор Расмус Хойлунд остава в Неапол

3 Юни, 2026 15:19 481 1

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Скандинавският футболист подписа постоянен договор с Наполи

Датският голмайстор Расмус Хойлунд остава в Неапол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Датският национал Расмус Хойлунд вече е неразделна част от състава на Наполи, след като клубът финализира неговия трансфер от Манчестър Юнайтед. След успешен престой под наем през изминалия сезон, 23-годишният нападател официално ще носи небесносиния екип и през следващите години.

Преминаването на Наполи в груповата фаза на Шампионската лига се оказа ключово за бъдещето на Хойлунд. Именно това постижение активира специална клауза в договора между двата клуба, според която италианците са длъжни да откупят правата на нападателя за внушителната сума от 44 милиона евро. Само преди година неаполитанците платиха 6 милиона евро за неговия наем, но сега инвестират сериозно в бъдещето си.

Хойлунд не разочарова феновете на "партенопейците" – през миналия сезон той се отличи с 16 попадения и 8 асистенции в 44 срещи във всички турнири. Освен това, датчанинът изигра ключова роля за спечелването на Суперкупата на Италия, затвърждавайки статута си на един от най-опасните нападатели в Серия А.

Преди да пристигне в Неапол, Хойлунд бе част от Манчестър Юнайтед, където за два сезона реализира 26 гола в 95 мача.


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