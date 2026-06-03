Новини
Спорт »
Тенис »
Руският вихър помете Арина Сабаленка в Париж

Руският вихър помете Арина Сабаленка в Париж

3 Юни, 2026 17:12 1 518 13

  • арина сабаленка-
  • диана шнайдер-
  • ролан гарос-
  • открито първенство на франция-
  • тенис-
  • полуфинал-
  • сензация-
  • мая чвалинска-
  • париж-
  • спортни новини

Диана Шнайдер с исторически полуфинал на "Ролан Гарос"

Руският вихър помете Арина Сабаленка в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световната номер едно Арина Сабаленка преживя истински кошмар на четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция, след като бе сензационно елиминирана от руската надежда Диана Шнайдер. Беларуската фаворитка, която мнозина сочеха като сигурен кандидат за титлата, отстъпи с 6:3, 5:7, 0:6 след драматичен двубой, продължил 2 часа и 14 минути.

Шнайдер, поставена под №25 в основната схема и заемаща 23-ото място в световната ранглиста, написа златна страница в своята кариера. За първи път младата рускиня ще се бори за място на финал в турнир от Големия шлем – постижение, което до този момент изглеждаше като далечна мечта. Досега най-доброто ѝ представяне бе достигането до четвърти кръг на US Open през 2024 година, а на "Ролан Гарос" тя никога не бе преминавала отвъд втори кръг.

За Арина Сабаленка това поражение е тежък удар. Миналата година тя достигна до финала в Париж, а сега напуска турнира далеч по-рано от очакваното. Срещата с Шнайдер бе първа между двете на професионално ниво, но рускинята демонстрира хладнокръвие и борбен дух, които ѝ донесоха заслужен успех.

В полуфиналната фаза Диана Шнайдер ще се изправи срещу полската квалификантка Мая Чвалинска – истинската изненада на тазгодишния турнир, която заема 114-ото място в световната ранглиста. Двете тенисистки са се срещали веднъж досега – през 2022 година на червени кортове, когато Шнайдер печели убедително в два сета.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Руский мир,наши момичета.

    Коментиран от #3, #4, #5

    17:27 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фамилия Шнайдер

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Над руска.😄

    Коментиран от #9

    17:37 03.06.2026

  • 5 в хаспухати

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ше настъпи мир.едрен

    17:37 03.06.2026

  • 6 Мноу противни мутри

    3 3 Отговор
    И двете.
    Рускини,сър.

    Коментиран от #10

    17:44 03.06.2026

  • 7 Пико

    2 1 Отговор
    Най интересно ще стане ако на финал играят М.Андреева и Д.Шнайдер.Две приятелки и партньорки на двойки.Дай боже.

    Коментиран от #11

    17:47 03.06.2026

  • 8 Диана Шнайдер

    0 0 Отговор
    Немска циганка еврейка.

    Коментиран от #12

    17:55 03.06.2026

  • 9 Ех, горките лингвисти

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Фамилия Шнайдер":

    Фамилията Де Ниро прилича ли ти на американска?
    Немци в Русия има от времето на Петър Първи. А днешните руски немци са си чисти руснаци.

    18:04 03.06.2026

  • 10 Кой каза?

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мноу противни мутри":

    някой анонимен грозник?

    18:04 03.06.2026

  • 11 накратко

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пико":

    Руско-славянска доминация - рускини, украински, полвкини, беларуски и др..

    Коментиран от #13

    18:06 03.06.2026

  • 12 Добре си

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Диана Шнайдер":

    И няма нацизъм в България.

    18:08 03.06.2026

  • 13 Фамилия Шнайдер

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "накратко":

    Типична славянка.Мдаа.

    18:13 03.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове