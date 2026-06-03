Руският вихър помете Арина Сабаленка в Париж

Световната номер едно Арина Сабаленка преживя истински кошмар на четвъртфиналите на Откритото първенство на Франция, след като бе сензационно елиминирана от руската надежда Диана Шнайдер. Беларуската фаворитка, която мнозина сочеха като сигурен кандидат за титлата, отстъпи с 6:3, 5:7, 0:6 след драматичен двубой, продължил 2 часа и 14 минути.

Шнайдер, поставена под №25 в основната схема и заемаща 23-ото място в световната ранглиста, написа златна страница в своята кариера. За първи път младата рускиня ще се бори за място на финал в турнир от Големия шлем – постижение, което до този момент изглеждаше като далечна мечта. Досега най-доброто ѝ представяне бе достигането до четвърти кръг на US Open през 2024 година, а на "Ролан Гарос" тя никога не бе преминавала отвъд втори кръг.

За Арина Сабаленка това поражение е тежък удар. Миналата година тя достигна до финала в Париж, а сега напуска турнира далеч по-рано от очакваното. Срещата с Шнайдер бе първа между двете на професионално ниво, но рускинята демонстрира хладнокръвие и борбен дух, които ѝ донесоха заслужен успех.

В полуфиналната фаза Диана Шнайдер ще се изправи срещу полската квалификантка Мая Чвалинска – истинската изненада на тазгодишния турнир, която заема 114-ото място в световната ранглиста. Двете тенисистки са се срещали веднъж досега – през 2022 година на червени кортове, когато Шнайдер печели убедително в два сета.